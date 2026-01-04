Atmosfera wokół tego spotkania była niesamowicie gęsta na długo przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Nic dziwnego, bowiem starcia derbowe od lat wywołują w kibicach ogrom różnorodnych emocji.

Tak też było w przypadku spotkania Barcelony z Espanyolem. Sobotni mecz miał jeszcze jeden aspekt, który w niebywały sposób podsycał reakcje kibiców obydwu zespołów. Był to bowiem pierwszy raz kiedy Joan Garcia, już w barwach "Blaugrany", zameldował się na RCDE Stadium.

Dla 24-latka mecz ten był niezwykle ciężki. Kibice Espanyolu już od dawna manifestowali bowiem swoją niechęć względem byłego golkipera klubu. Ta tylko nasilała się wraz ze zbliżającym się terminem bezpośredniego starcia. Mimo to Garcia zdołał udźwignąć charakterologiczne trudy meczu. Co więcej, to w głównej mierze dzięki jego genialnym interwencjom "Duma Katalonii" odniosła ostateczny sukces, wygrywając derby Barcelony.

Szczęsny nie wahał się ani chwili. Reakcja Polaka mówi wszystko

Niemalże pewnym było, że to właśnie Joan Garcia zostanie wybrany zawodnikiem sobotniego spotkania. Jego ponadprzeciętna dyspozycja kilkukrotnie uratowała bowiem zespół od utraty gola. Wobec tak dobrego występu 24-latka nie mógł przejść obojętnie Wojciech Szczęsny.

Polski golkiper był jednym z pierwszych, którzy po ostatnim gwizdku arbitra podeszli do Garcii. Kamery momentalnie uchwyciły wzruszający obrazek. Z pewnością Szczęsny doskonale zdawał sobie sprawę, że mecz przeciwko tak wrogo nastawionej publiczności, dla której jeszcze kilka miesięcy temu Garcia był jednym z idoli, musiał stanowić spore wyzwanie dla Hiszpana. Nic dziwnego, że młody Hiszpan wpadł w objęcia swojego bardziej doświadczonego kolegi, który z nieukrywaną dumą pogratulował mu bezbłędnego występu.

Mimo zbieżności pozycji, między Joanem Garcią a Wojciechem Szczęsnym od samego początku trudno było dopatrywać się przejawów "złej krwi". Golkiper z kraju nad Wisłą już wcześniej zadeklarował bowiem możliwość przyjęcia roli opcji rezerwowej, będąc w pogotowiu na wypadek niespodziewanych komplikacji. Dodatkowo, niezwykle doświadczony 35-latek może w ten sposób spełniać się jako mentor dla ponad dekadę młodszego "rywala".

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Joan Garcia Urbanandsport AFP

Joan Garcia i Wojciech Szczęsny Marti Segura Ramoneda Newspix.pl

