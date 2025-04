Sceny na treningu Barcelony, tak koledzy potraktowali Szczęsnego. Wszystko się nagrało

Wojciech Szczęsny stosunkowo szybko zaskarbił sobie w Barcelonie nie tylko sympatię kibiców, lecz również kolegów z szatni. Na wielu kadrach widać było, jak Polak żartuje sobie i śmieje się w otoczeniu kolegów z "Dumy Katalonii", w tym także konkurenta do gry w bramce - Marca-Andre ter Stegena. W piątek w trakcie treningu Barcy doszło do niecodziennych scen z udziałem Polaka. A miało to związek z 35. urodzinami Szczęsnego.