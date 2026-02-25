Scena na ulicy Paryża, w centrum gwiazda Barcelony. Nagranie krąży po sieci

FC Barcelona po dość intensywnym końcu stycznia i początku lutego weszła ostatnio w nieco luźniejszy tryb działania i tak między jej niedawną potyczką z Levante a kolejną - z Villarrealem - minie blisko tydzień.

Była to więc dobra okazja ku temu, aby Hansi Flick pozwolił swym podopiecznym na nieco głębsze złapanie oddechu i większą ilość odpoczynku - i z takiej sposobności skorzystał chociażby Jules Kounde, który odwiedził Paryż, swoje rodzinne miasto.

Kounde nie miał spokoju w Paryżu. Fani od razu go rozpoznali

Futbolista w pewnym momencie zamarzył sobie o przejażdżce rowerem po stolicy Francji i... skończyło się to dokładnie tak, jak można było się tego domyśleć. Gwiazdor został bardzo prędko rozpoznany przez swych fanów:

Ostatecznie, w tym niemałym chaosie, Kounde zachował pozytywne nastawienie i z uśmiechem pozował do zdjęć z kibicami, którzy dosłownie okrążyli go gromadą. Wszystko miało miejsce w pobliżu stacji metra Chateau Rouge, znajdującej się blisko Montmartre.

Hit hiszpańskiej ekstraklasy. Barcelona zmierzy się z Villarrealem

Oczywiście paryska wyprawa defensora nie mogła być też przesadnie długa - najbliższe spotkanie FC Barcelona w Primera Division odbędzie się wszak 28 lutego. Pierwszy gwizdek wybrzmi o 16.15.

"Żółta Łódź Podwodna" zapowiada się przy tym na niełatwego rywala - Villarreal, choć traci do "Barcy" 10 punktów, wciąż myśli o walce o tytuł mistrza Hiszpanii. Ekipa z Estadio de la Ceramica wygrała swoje poprzednie dwa ligowe spotkania i bez dwóch zdań będzie chciała kontynuować tę passę.

Jules Kounde JOSE JORDAN AFP

Jules Kounde Javier Borrego AFP

Jules Kounde Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

