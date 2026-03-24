Saudyjczycy zgłosili się do Barcelony. Głosy o lukratywnej ofercie. To byłby hit
Choć mamy końcówkę marca i największe kluby Europy skupiają się na kluczowej części walki w ligach i pucharach, to jasne jest, że w biurach działaczy powoli planuje się sezon 2026/27. Myślą o tym także Saudyjczycy, którzy nie narzekają na brak środków na transfery. Jak podaje "Mundo Deportivo", właśnie wzięli na celownik jednego z zawodników Barcelony i już wysłali "lukratywną ofertę".
Do bardzo ciekawych wieści dotarło "Mundo Deportivo". W poniedziałek po godzinie 22:00 Ferran Martinez, czyli kierownik działu FC Barcelona w tym dzienniku poinformował o nadesłaniu oferty transferowej z Arabii Saudyjskiej dla Marca Casado. 22-letni środkowy pomocnik rozegrał w tym sezonie 29 meczów, łącznie przebywał na boisku przez 1276 minut.
Raczej nie pobije wyniku z poprzedniej kampanii (2447), ale z pewnością pozostaje atrakcyjny na rynku. Zeszłego lata chciały go kluby z angielskiej Premier League czy Atletico Madryt.
Teraz jest - jak to określił Martinez - "kuszony petrodolarami". Z pewnością oferta byłaby atrakcyjna czysto ekonomicznie zarówno dla mistrzów Hiszpanii, jak i dla niego samego. Czy jednak piłkarz, który dołączył do La Masii w wieku 13 lat i przeszedł przez wiele szczebli tej akademii, nagle zdecyduje się odejść? Pewnie wielu fanów powątpiewa w taki scenariusz. Jak zareagował 22-latek?
Źródła bliskie zawodnikowi wyjaśniły gazecie, że Casado nie planuje obecnie odejścia z Barcelony, a jego jedynym celem jest pomoc drużynie w walce o dwa najważniejsze tytuły: LaLiga i Ligę Mistrzów
Casado w połowie okresu swojej umowy. Przyszli Saudyjczycy. Ostateczna decyzja latem
Z drugiej strony czytamy, że Casado "rozważy" wszystkie napływające propozycje. Ostateczna decyzja ma zapaść latem, ale od rozważenia do akceptacji jest daleka droga. Katalończyk w czerwcu 2024 r. przedłużył kontrakt z "Blaugraną" do 2028 r., ma klauzulę odstępnego w wysokości 100 milionów euro. Inne kluby również mają monitorować jego sytuację.
Z pewnością zakontraktowanie tak obiecującego zawodnika przez Saudyjczyków byłoby ich wielkim sukcesem, hitem medialnym. Przypomnijmy, że działacze z Bliskiego Wschodu wysyłali niedawno oferty za Roberta Lewandowskiego. W tym przypadku opór gracza również jest póki co zbyt duży, a prestiż występowania w Rijadzie czy Dżuddzie zbyt mały.