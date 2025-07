Saudyjczycy się nie zatrzymują. Ruszają po gwiazdę Realu Madryt. To wybór Cristiano Ronaldo

Arabia Saudyjska w ostatnich miesiącach nieco zwolniła swoją ofensywę transferową, ale zdaje się, że to tylko po to, aby wkroczyć na rynek z podwojoną siłą. Sky Sports donosi bowiem, że Al-Nassr, które niedawno przedłużyło umowę z Cristiano Ronaldo, zgłosiło się do jednej z gwiazd Realu Madryt. To osobista prośba Portugalczyka, a na stole jest czek in blanco.