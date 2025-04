Saudyjczycy chcą rozbić bank. 100 milionów za gwiazdę Barcelony

W obecnym sezonie trudno obojętnie przejść obok boiskowych dokonań Raphinhi. Po 49 meczach 28-latek ma na koncie... 30 bramek i 23 asysty. Z takimi statystykami eksperci już teraz postrzegają go jako jednego z głównych kandydatów do zgarnięcia Złotej Piłki. Ostatnio w tym temacie wypowiedział się jego rodak - Cafu .

- Uważam, że Raphinha zasługuję na tę nagrodę. Musimy być szczerzy, Raphinha, ze względu na liczby, które ma, na rekordy, które bije w Barcelonie i ze względu na wszystko co robi w Barcelonie. Myślę, że w tym roku liczby mówią same za siebie. To on zasługuje na Złotą Piłkę. Bez wątpienia powinien ją wygrać. Jego największym rywalem w wyścigu o tę nagrodę jest Mohamed Salah - powiedział niedawno legendarny reprezentant Brazylii w rozmowie z Carrusel Deportivo z Cadena SER.