Real Madryt stawia twarde warunki Viniciusowi Juniorowi. Brazylijczyk i jego przedstawiciele żądają znacznej podwyżki, premi za podpis i praw do wierunku, ale klub nie ma zamiaru iść na ustępstwa.

W klubie ze stolicy Hiszpanii panuje przekonanie, że przyszłość Viniciusa Juniora musi rozstrzygnąć się właśnie teraz. Wzajemna miłość w obliczu kontraktu wygasającego latem 2027 nie jest warta tak wiele, by mogła zmienić ten stan rzeczy.

Real Madryt nie może pozwolić sobie na sytuację, w której Vinicius za rok odchodzi do innego klubu za darmo jako wolny agent. Nie jest również skłonny spełnić oczekiwań zawodnika. Wiele wskazuje więc na to, że piłkarz zostanie sprzedany tego lata. A to byłby zdecydowanie największy transfer roku.

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Hitowe wieści ws. Viniciusa. Real nie pójdzie na ustępstwa, w Arsenalu są pewni transferu

José Félix Díaz z madryckiego dziennika AS podaje, że w szatni Arsenalu sprowadzenie Viniciusa Juniora uważa się za pewnik.

- W Londynie są pieniądze na ten transfer i chęć sfinalizowania umowy być może nawet większa, niż obecnie w Valdebebas (w Madrycie - red.). Arteta przekazał już Brazylijczykowi, jaką rolę miałby pełnić. Sam Vini wie, że byłby to dobry kierunek, jeżeli ostatecznie zdecydowałby się opuścić Madryt - podaje Diaz.

Piłkarze Arsenalu mają wiedzieć, co obecnie się dzieje. Zadają bowiem pytania, a władze klubu w postaci dyrektora sportowego Berty im na nie odpowiadają. Panuje przekonanie, że jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie to największa transakcja w historii całej Premier League.

Podsumowując, Vinicius Junior nie ma wyjścia. Albo podpisze umowę z Realem Madryt na warunkach klubu z Santiago Bernabeu, albo zostanie sprzedany. Cena za zawonika ze względu na zaledwie roczną umowę i tak będzie mniejsza niż w standardowych warunkach, ale Real nie może pozwolić odejść mu za darmo.

Klub nie może także przyznać mu premii za podpis. Byłby to bowiem precedens, który uruchomiłby lawinę kolejnych takich wypłat. A tego kierownictwo klubu z Madrytu za wszelką cenę chce uniknąć.

Vinicius Junior ADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Vinicius Junior w parterze OSCAR DEL POZO AFP

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP



