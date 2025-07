Rywal Szczęsnego zaskoczył kibiców. W Katalonii piszą głównie o tym

Gdy we wtorek 1 lipca Joan Garcia nagle pojawił się w centrum treningowym Barcelony, niektórzy sugerowali, że mógł aż o dwanaście dni skrócić swoje wakacje, by jak najlepiej przygotować się do sezonu 2025/26 i rywalizacji z Wojciechem Szczęsnym. Wtedy jeszcze okazało się, że przyjechał odebrać samochód od marki sponsorującej "Dumę Katalonii", ale tydzień później faktycznie hipoteza o przedwczesnym powrocie 24-letniego Hiszpana się urzeczywistniła. 8 lipca pojawił się w Ciutat Esportiva, ćwiczył na siłowni pod okiem jednego z pracowników.

Zanim tę decyzję pochwali Hansi Flick i jego ludzie, zrobiły to katalońskie media. Garcia zajął główną część okładek dwóch najważniejszych dzienników tego regionu Hiszpanii. "Sport" napisał: "Joan Garcia naciska. Barcelona podzieliła się obrazkami trenującego swojego nowego bramkarza. Pojawił się szybciej niż to było przewidziane, by dojść do odpowiedniej dyspozycji przed startem wyjazdu do Korei Południowej i Japonii".