Rywal Lewandowskiego trafił, a potem zrobił to. Cała Hiszpania we łzach

W tym sezonie Barcelona walczy o obronę mistrzostwa Hiszpanii. I jak na razie idzie jej bardzo dobrze. W środę drużyna Hasiego Flicka na Camp Nou pokonała 1:0 Celtę Vigo, dzięki czemu na pięć kolejek przed końcem rozgrywek La Liga utrzymała dziewięciopunktową przewagę nad drugim Realem Madryt.

Jedyną bramkę w meczu zdobył Lamine Yamal. 18-latek wywalczył rzut karny, podczas sam podszedł do jego wykonania. W momencie strzału doznał kontuzji, czym od rana żyją hiszpańskie media.

FC Barcelona - Celta Vigo 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Oto co rywal Lewandowskiego zrobił po golu. W Hiszpanii wielkie poruszenie

W drugiej połowie prowadzenie gospodarzy podwyższył Ferran Torres. Hiszpański napastnik wykorzystał cudowne podanie Pedriego, po czym huknął z woleja. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Jego trafienie było naprawdę efektowne.

Zaraz po pokonaniu bramkarza 26-latek ruszył do linii bocznej, aby świętować zdobycie bramki. Nagle uniósł swój trykot, aby całemu światu pokazać napis, który widniał na jego stroju termoaktywnym.

Jak się okazało, w ten sposób Ferran oddał hołd zmarłej Maríi Caamano. To 13-letnia dziewczynka z Salamanki, która ostatnio odeszła po długiej walce z rakiem. Caamano była zagorzałą fanką reprezentacji Hiszpanii oraz całej piłki nożnej w swoim kraju.

Piłkarz Barcelony angażował się w jej problemy ze zdrowiem, dlatego teraz chciał pokazać, że nie zapomni o zmarłej nastolatce. "Twoje światło będzie na zawsze świecić w nas. Spoczywaj w pokoju, Maria" - brzmiał napis na jego koszulce.

Rozwiń

Ostatecznie gol Ferrana został anulowany przez spalonego, ale jego zdjęcie z hołdem dla Maríi Caamano i tak poniosło się w mediach społecznościowych.

Co więcej, decyzja o nieuznaniu trafienia okazała się mocno kontrowersyjna. - Myślę, że trafienie Ferrana Torresa było poprawne. To prawidłowo zdobyta bramka. Nie było tam spalonego. Chciałbym usłyszeć wyjaśnienie dotyczące tego, dlaczego odgwizdano spalonego - grzmiał wściekły Hansi Flick po ostatnim gwizdku.

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir East News

Ferran Torres Urbanandsport AFP

