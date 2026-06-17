Jose Mourinho zastąpił Alvaro Abreloę na stanowisku trenera. Do drużyny oficjalnie dołączyli już Marc Cucurella oraz Bernardo Silva. Niebawem klub oficjalnie potwierdzi pozyskanie Denzela Dumfriesa i Ibrahimy Konate.

Wielu nowych ludzi przychodzi do Realu Madryt, a to oznacza, że część będzie musiała odejść. Pierwszym z zawodników, którzy opuszczą stolicę Hiszpanii ma być Dani Ceballos.

Hiszpański pomocnik rozegrał dla Realu Madryt 215 meczów. Od 2017 roku do dziś, z dwuletnią przerwą na wypożyczenie do Arsenalu. W drużynie Los Blancos jest on postacią drugoplanową.

Wzystko wskazuje na to, że jego przygoda w Realu Madryt zakończy się przedwcześnie. Dani Ceballos ma umowę do 2027 roku, ale ma ona zostać rozwiązana już teraz.

Informację podał madrycki dziennik AS. Piłkarz rzekomo dogadał się już z klubem ws. rozwiązania umowy i chce przenieść się do swojego macierzystego Betisu Sewilla.

Ceballos odejdzie z Realu Madryt. Jego umowa zostanie rozwiązana

Za odejściem piłkarza z Realu Madryt jest rownież Jose Mourinho, który wraz z przyjściem do klub stał się od razu osobą decyją w sprawie transferów i budowania kadry na sezon 2026/27. Portugalczyk rzekomo poprosił klub, aby ten ułatwił Daniemu Ceballosowi odejście do Betisu.

Betis czeka na oficjalne potwierdzenie tej informacji. Mówi sie, że klub z Sewilli będzie chciał zaoferować swojemu wychowankowi cztero lub pięcioletni kontrakt. Dzięki temu Ceballos będzie mógł odrobić straty finansowe, jakie przyniesie mu rozwiązanie umowy z Realem.

W takich okolicznościahKylian Mbappe i Vinicius, czyli dwie największe gwiazdy Realu Madryt, żegnają się ze swoim kolegą. W sprawie odejścia Ceballosa brakuje już tylko oficjalnego komunikatu.

Ceballos na pewno nie będzie jedynym piłkarzem, który tego lata opuści Real Madryt. Media spekulują ws. Alvaro Carrerasa, który może przenieść się do Chelsea. "Na wylocie" są także Fran Garcia, Eduardo Camavinga oraz Gonzalo Garcia. Istnieje jednak ryzyko, że pozostali nie będą tak chętni na odejście z Realu Madryt jak Ceballos.

Dani Ceballos OSCAR J BARROSO AFP

Dani Ceballos (z lewej) ma opuścić Real Madryt KHALED DESOUKI AFP

Dani Ceballos AFP





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