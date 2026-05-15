Sezon 2025/26 miał dla Viniciusa Juniora szczególnie gorzki smak. Takie samo jest jego zakończenie.

Brazylijczyk nie zdobył zRealem Madryt żadnego trofeum, więc praktycznie stracił kolejny rok tego okresu w swojej karierze, w którym powinien święcić największe triumfy.

Zapowiedzi wywalczenia Złotej Piłki póki co trzeba odłożyć na przyszłość. Teraz Vinicius musi skupić się na mistrzostwach świata i wywalczenie dobrego wyniku z reprezentacją Brazylii. Biorąc pod uwagę formę reprezentacji Canarinhos, nie będzie to łatwe.

W tle cały czas majaczy temat bardzo niepokojący dla kibiców Realu Madryt. Nie wiadomo bowiem, czy Vinicius Junior zostanie w klubie na kolejny sezon. Porozumienie ws. nowej umowy dla piłkarza nadal nie zostało osiągnięte.

Wyzwania sięgają nie tylko życia zawodowego, ale także prywatnego. Okazuje się bowiem, że pogłoski na temat rozstania piłkarza z jego dotychczasową partnerką Virginią Fonsecą okazały się prawdą.

Kobieta opublikowała pożegnalny wpis w mediach społecznościowych. W jego treści ujawniła, że jej związek z Vinim definitywnie się zakończył.

Treść pożegnalnego wpisu byłej partnerki Viniciusa:

"Zawsze pozwolę sobie żyć.

Przeżywać coś prawdziwego, bez strachu, bez kalkulacji i bez przestawania być sobą.

Dopóki byliśmy razem, bardzo się angażowałam, tak jak angażuję się we wszystko, co postanawiam przeżywać w swoim życiu. W końcu zawsze dużo pracowałam, zawsze byłam bardzo skupiona na swoich marzeniach i obowiązkach. Ale jestem też kobietą i pozwoliłam sobie przeżywać to bez stawiania jakichkolwiek barier, dbając o szacunek, który zawsze miałam w każdej relacji.

Przez całe moje życie nauczyłam się nigdy nie negocjować tego, co dla mnie jest nienegocjowalne. Dlatego kiedy coś przestaje mieć sens, wolę mieć dojrzałość, by zakończyć to z czułością, niż trwać tylko dla samego trwania.

Dziś wybraliśmy uszanowanie drogi drugiej osoby. Bardzo życzę Viniciusowi szczęścia i sukcesów - i wszystko to z dużą serdecznością.

Proszę wszystkich o szacunek i o to, by był to zamknięty rozdział w życiu każdego z nas, tak samo jak będzie w moim!"

Rozwiń

Vinicius Junior GUILLERMO MARTINEZ AFP

Vinicius Junior PAUL ELLIS AFP

Vinicius Jr. w barwach reprezentacji Brazylii THIAGO RIBEIRO/AGIF/PHOTOSPORT AFP

Roman Kosecki zażartował z Mbappe. "Ciekawe, czy wygra Ligę Mistrzów" Polsat Sport