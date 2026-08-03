Wydaje się, że już dawno Vinicius Junior nie był tak daleko od Realu Madryt, jak obecnie. Zaporowe żądania finansowe Brazylijczyka postawiły klub pod ścianą. W związku z tym od wielu miesięcy nie udało się dojść do porozumienia w kwestii przedłużenia kontraktu. A obecna umowa wygasa w przyszłym roku.

Arsenal rusza po Viniciusa. Na stole gigantyczne pieniądze

Impas w negocjacjach starają się wykorzystać europejscy giganci, którzy byliby chętni na pozyskanie skrzydłowego. Jako pierwszy w kolejce ustawił się Arsenal, zdecydowanie najmocniej zabiegający o transfer. W Londynie gotowi są przeznaczyć na Viniego prawdziwą fortunę.

"AS" informuje, że osobistą rozmowę z Viniciusem Juniorem miał odbyć już Mikel Arteta. Trener mistrzów Anglii starał się przekonać reprezentanta Brazylii do przenosin, gwarantując mu bycie centralną postacią projektu sportowego. Na to samo nie może on liczyć w Madrycie, gdzie obecnie pierwszoplanową postacią jest Kylian Mbappe.

Jakby tego było mało, Arsenal gotowy jest przeznaczyć na 26-latka ogromne pieniądze. Według ustaleń mowa o kwocie rzędu 150 milionów euro.

Arsenal robi wszystko, by pozyskać Viniciusa. Arteta przekazał Brazylijczykowi, jak wiele może wnieść i jak ważną postacią byłby w Arsenalu. Klub dąży do zrobienia kolejnego kroku i stania się hegemonem w Europie. Wizja Artety ponoć dotarła do Viniciusa

Arsenal pobije rekord transferowy? Kluczowe spotkanie w Madrycie

Ściągnięcie Viniciusa wymagałoby pobicia przez Arsenal rekordu transferowego. Takowy padł w 2023 roku, gdy "Kanonierzy" zapłacili za Declana Rice'a około 117 milionów euro.

Mecz Barcelony odwołany, to musiało się tak skończyć. Kuriozalny powód

W poniedziałek Vini wrócił do treningów z Realem Madryt już pod wodzą Jose Mourinho. W najbliższych dniach ma dojść do kolejnego spotkania z władzami klubu. Ono dopiero rozjaśni nieco kwestię przyszłości Brazylijczyka.

Vinicius Junior GONGORA AFP

Vinicius Junior JOSE BRETON AFP

Mikel Arteta GONGORA AFP





Nie żyje Franco Baresi. Legendarny kapitan Milanu miał 66 lat. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport