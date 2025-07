Rozstanie z Barceloną przesądzone, Lewandowski musi się z tym pogodzić. Napastnik zmieni kraj

Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Świetnie zdaje sobie sprawę z tego Hansi Flick, który musiał pod koniec zdecydować, z którymi zawodnikami latem FC Barcelona powinna się rozstać. Część zawodników nie spełniła pokładanych w nich nadziei i dlatego otrzymywali dużo mniej minut.

Podczas gdy Torre jest już oficjalnie zawodnikiem RCD Mallorca , a Barca czeka na oferty za Penę, następnym zawodnikiem w kolejce do odejścia jest Pau Victor . Napastnik rozegrał w ubiegłym sezonie łącznie zaledwie 379 minut, notując dwa gole i asystę. Przybycie Marcusa Rashforda może jeszcze bardziej ograniczyć jego rolę, dlatego "Duma Katalonii" zdecydowała, że należy go sprzedać.

W czwartek gruchnęła wiadomość o niespodziewanej ofercie za Hiszpana. Jak podał "The Athletic", zgłosiła się po niego Braga . Portugalczycy są gotowi zapłacić za niego aż 12 milionów euro , do czego mogą dojść jeszcze bonusy w postaci dodatkowych 3 milionów euro.

Oferta jawi się jako niezwykle atrakcyjna, biorąc pod uwagę jego rzadkie występy, a także wartość rynkową, która według portalu Transfermarkt wynosi obecnie 4 miliony euro. Informacje te potwierdził również Fabrizio Romano. Do ustalenia ma pozostawać jedynie kwestia klauzuli ewentualnego odkupu , jaką w umowie z Bragą chce zawrzeć "Blaugrana".

Wszystko wskazuje zatem na to, że Robert Lewandowski musi pogodzić się z utratą kolegi w formacji ataku. Zastąpi go jednak Rashford, co na papierze jawi się jako "zmiana na lepsze". Czas pokaże, jak Anglik zaadoptuje się w systemie preferowanym przez Hansiego Flicka.