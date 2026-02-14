Rozpętał burzę w Hiszpanii, teraz znów uderza. Tomaszewski bez litości po blamażu Barcelony

12 lutego FC Barcelona stanęła do pierwszego etapu walki o finał tegorocznej edycji Pucharu Króla. Ich rywalem było tego dnia Atletico Madryt, które w grudniu 2025 roku uległo pod naporem rozpędzonych katalońskich zawodników. Tym razem sytuacja miała ulec jednak diametralnej zmianie.

Tuż po zakończeniu meczu rozpoczęło się szukanie winnych tak druzgocącej porażki ekipy z Katalonii. Do poszukiwań tych włączył się miedzy innymi Jan Tomaszewski, który nie tak dawno temu zdołał wywołać prawdziwą burzę w mediach z Półwyspu Iberyjskiego. Od tego czasu jego retoryka nie uległa zmianie.

Tomaszewski znów uderza w Hansiego Flicka. "Ja bym go wywalił"

Już wcześniej legendarny polski golkiper sugerował, że Hansi Flick "robi dobrą minę do złej gry", nie umiejąc odpowiednio zarządzać swoimi podopiecznymi. Blamaż w starciu z Atletico jedynie upewnił 78-latka w jego przekonaniach.

"Było to widać dobitnie i to wreszcie musiało się stać. Gwiazdy barcelońskie po prostu są, przepraszam, myśmy to już mówili od ładnych paru miesięcy, są zajechane. To jest nieprawdopodobna armata futbolowa, która powinna wszystkich roznosić [...]. Jeśli ci chłopcy siadają na boisku bez kontaktu z przeciwnikiem, jeśli Raphinha ma przeciążenie mięśnia, no to o czym to świadczy? [...]. Ja bym go (Hansiego Flicka red.) wywalił po prostu pół roku temu" - grzmiał Tomaszewski w wypowiedzi dla portalu "Super Express".

Już od pewnego czasu Jan Tomaszewski daje dobitnie do zrozumienia, że w żadnym wypadku nie jest orędownikiem metod szkoleniowych niemieckiego trenera. W jego oczach to Flick odpowiedzialny jest za lwią część kłopotów "Dumy Katalonii", a jego zwolnienie może, zdaniem Polaka, przynieść więcej korzyści niż strat.

Jan Tomaszewski Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Hansi Flick GONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Flick potwierdza, że Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press