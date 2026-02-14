Rozpętał burzę w Hiszpanii, teraz znów uderza. Tomaszewski bez litości po blamażu Barcelony
Prawdopodobnie żaden kibic Barcelony nie był gotowy na to, co przydarzyło się 12 lutego. W ramach pucharowego starcia z Atletico Madryt, "Duma Katalonii" poniosła bowiem druzgocącą porażkę. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, który już raz rozpętał burzę w hiszpańskich mediach, winą za historyczny blamaż należy obarczyć jedną, konkretną osobę.
12 lutego FC Barcelona stanęła do pierwszego etapu walki o finał tegorocznej edycji Pucharu Króla. Ich rywalem było tego dnia Atletico Madryt, które w grudniu 2025 roku uległo pod naporem rozpędzonych katalońskich zawodników. Tym razem sytuacja miała ulec jednak diametralnej zmianie.
W meczu pucharowym nie mogło wystąpić kilku kluczowych zawodników "Dumy Katalonii". To znacząco wpłynęło na prezencję zespołu, który do przerwy przegrywał już wynikiem... 0:4. Mimo usilnych prób, podopieczni Hansiego Flicka ostatecznie nie dali rady choćby w minimalnym stopniu odwrócić losów tej rywalizacji. Już teraz wielu kibiców otwarcie przyznaje, że pojedynek rewanżowy między tymi zespołami to jedynie formalność.
Tuż po zakończeniu meczu rozpoczęło się szukanie winnych tak druzgocącej porażki ekipy z Katalonii. Do poszukiwań tych włączył się miedzy innymi Jan Tomaszewski, który nie tak dawno temu zdołał wywołać prawdziwą burzę w mediach z Półwyspu Iberyjskiego. Od tego czasu jego retoryka nie uległa zmianie.
Tomaszewski znów uderza w Hansiego Flicka. "Ja bym go wywalił"
Już wcześniej legendarny polski golkiper sugerował, że Hansi Flick "robi dobrą minę do złej gry", nie umiejąc odpowiednio zarządzać swoimi podopiecznymi. Blamaż w starciu z Atletico jedynie upewnił 78-latka w jego przekonaniach.
"Było to widać dobitnie i to wreszcie musiało się stać. Gwiazdy barcelońskie po prostu są, przepraszam, myśmy to już mówili od ładnych paru miesięcy, są zajechane. To jest nieprawdopodobna armata futbolowa, która powinna wszystkich roznosić [...]. Jeśli ci chłopcy siadają na boisku bez kontaktu z przeciwnikiem, jeśli Raphinha ma przeciążenie mięśnia, no to o czym to świadczy? [...]. Ja bym go (Hansiego Flicka red.) wywalił po prostu pół roku temu" - grzmiał Tomaszewski w wypowiedzi dla portalu "Super Express".
Już od pewnego czasu Jan Tomaszewski daje dobitnie do zrozumienia, że w żadnym wypadku nie jest orędownikiem metod szkoleniowych niemieckiego trenera. W jego oczach to Flick odpowiedzialny jest za lwią część kłopotów "Dumy Katalonii", a jego zwolnienie może, zdaniem Polaka, przynieść więcej korzyści niż strat.