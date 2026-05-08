Rozpad w szatni Realu. To wtedy wszystko się zaczęło. Wskazali konkretne nazwiska

To miał być sezon, który naprawi zszarganą reputację Realu Madryt. Po nieudanej kampanii z lat 2024/2025, "Królewscy" znów mieli wspiąć się na sam szczyć światowego futbolu. Do tego celu gwiazdorską drużynę miała poprowadzić absolutna legenda "Los Blancos" - Xabi Alonso.

Nie takich efektów spodziewali się jednak madryccy kibice. Xabi zakończył współpracę po zaledwie kilku miesiącach, a jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa. Zespół wciąż nie potrafił uzyskać stabilizacji formy, co poskutkowało pożegnaniem się z szansą na wywalczenie Superpucharu Hiszpanii, Pucharu Hiszpanii oraz Ligi Mistrzów. Już teraz niemalże przesądzone są także losy mistrzostwa La Ligi. Na 4 kolejki przed końcem rozgrywek Real traci bowiem do Barcelony aż 11 "oczek".

Na domiar złego, w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o niepokojących incydentach w szatni "Królewskich". Niektórzy zawodnicy mieli bowiem okazywać karygodne akty przemocy względem sztabu oraz kolegów z drużyny.

To wtedy Real Madryt zaczął popadać w ruinę. Powodem konflikt interesów

Dziennikarze hiszpańskiego "ASA" postanowili dogłębnie przyjrzeć się genezie konfliktów, panujących obecnie w szatni Realu Madryt. Wskazali oni nazwiska "winowajców" takiego stanu rzeczy. Pośrednio mieli stać się nimi... Xabi Alonso oraz Alvaro Arbeloa.

- W szatni brakuje obecnie jedności. Niektórzy popierali to, co Xabi Alonso próbował zrobić na początku sezonu; inni odrzucili to i pokładali większe zaufanie w podejściu Arbeloi. Cały ten proces wywołał napiętą atmosferę w zespole, która teraz wychodzi na jaw - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Co więcej, z pozyskanych przez nich informacji wynika, że ujawnione incydenty są tylko "wierzchołkiem góry lodowej". Klubowe źródła twierdzą bowiem, że wewnątrz drużyny wydarzyło się więcej niepokojących rzeczy, o których opinia publiczna nie ma pojęcia.

To wszystko stawia hiszpańskiego giganta w katastrofalnym świetle. Szatnia zdaje się bowiem popadać w absolutną ruinę. Gwiazdorzy z dnia na dzień tracą resztki szacunku do siebie nawzajem, co w realiach poważnego kryzysu formy oraz wybitnych osiągnięć odwiecznych rywali nie wróży świetlanej przyszłości projektowi "Los Galacticos 2.0".

