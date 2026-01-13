Sytuacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona jest obecnie, najkrócej rzecz ujmując, specyficzna. Z jednej strony Polak wciąż strzela dla "Dumy Katalonii" wiele ważnych goli i dostaje dość regularnie szanse na pokazywanie swoich umiejętności na boisku, z drugiej coraz częściej też wciela się on przede wszystkim w rolę rezerwowego.

Tłem dla tego wszystkiego jest fakt, że umowa napastnika z "Barcą" wygaśnie dokładnie 30 czerwca - i wciąż nie jest jasne, czy zostanie ona przedłużona, czy może "RL9" poszuka sobie nowego pracodawcy, bo - jak daje wciąż jasno do zrozumienia - na emeryturę się jeszcze na pewno nie wybiera.

Deco, dyrektor sportowy FCB, w jednym z najnowszych wywiadów orzekł, że wszystko zależy od tego, czego będzie chciał "Lewy". Niemniej niezależnie od rozstrzygnięcia, które musi nastąpić najpóźniej latem, Barcelona tak czy inaczej musi przemyśleć to, kto przejmie ostatecznie rolę głównej "dziewiątki" na następne kampanie - kapitan "Biało-Czerwonych" ma bowiem mimo wszystko 37 lat i zabezpieczenie swoistego przekazania pałeczki jest tu nieodzowne.

Etta Eyong następcą Lewandowskiego? Barcelonę mogą prześcignąć... Rosjanie

Sporo mówiło się o tym, że na stałe "awansuje" tu Ferran Torres, ale zarząd "Dumy Katalonii" oczywiście rozgląda się także za opcjami poza klubem. Jedną z mniej oczywistych, o jakiej wspominały hiszpańskie media w ostatnich miesiącach, stał się Kral Etta Eyong, gwiazdor Levante, którego wartość po przenosinach na Estadi Ciutat de Valencia zaczęła lawinowo rosnąć.

Problemem jest tu oczywiście to, że nie tylko "Blaugrana" jest chętna na zakontraktowanie Kameruńczyka - niespodziewaną konkurencję mogą tu sprawić chociażby... Rosjanie z CSKA Moskwa, o czym donosi Pedro Zamora, dziennikarz COPE.

"Konie" już latem miały proponować Levante 20 mln euro za 22-latka (a łącznie z bonusami nawet 24 mln), ale "Los Granotes" pozostali niewzruszeni. Teraz, choć CSKA zdążyło już zasilić swoje szeregi Argentyńczykiem Luciano Gondou, ma nastąpić nowe podejście.

Propozycja ma opiewać na całe 30 mln euro, co jest bez dwóch zdań dość znaczącą zmianą. Pytanie tylko, czy Etta Eyong w ogóle będzie rozważał przeprowadzkę do kraju, który od czasu rozpoczęcia zbrojnej inwazji na Ukrainę jest na cenzurowanym w świecie futbolu. Tutaj pojawiają się w sumie nie tylko kwestie etyczne, ale i praktyczne - jeśli zawodnik chce myśleć o dalszym rozwoju i grze w europejskich pucharach, to CSKA nie będzie fortunnym wyborem.

Zamora opisuje przy tym jeszcze jeden aspekt - futbolista nie jest przekonany co do tego, że akurat zmiana zespołu teraz, w styczniu, byłaby dla jego kariery korzystna patrząc na fakt, że jeszcze do niedawna, przez wiele tygodni, pozostawał on całkowicie poza piłką klubową, biorąc udział z reprezentacją "Nieposkromionych Lwów" w Pucharze Narodów Afryki. Najbliższe tygodnie będą tu więc niezwykle frapujące w jego kontekście...

Klub Etty Eyonga blisko dna tabeli. Dopływ gotówki może być dla niego już niebawem kluczowy

Levante z kolei przyda się na pewno zastrzyk gotówki - jeśli nie teraz, to latem, bowiem na razie zapowiada się na to, że "Żaby" spadną do Segunda Division, będąc obecnie na przedostatnim miejscu tabeli w hiszpańskiej ekstraklasie. Swój kolejny mecz rozegrają one 17 stycznia z Realem Madryt, więc niekoniecznie będzie to najlepsza sposobność do podźwignięcia się z kryzysu...

