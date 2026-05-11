Od pewnego czasu zanosiło się na to, że FC Barcelona wzniesie triumfalnie ku górze trofeum za wygranie tegorocznej edycji La Ligi. Okazja do urzeczywistnienia tego marzenia nadarzyła się 10 maja, kiedy to "Duma Katalonii" rozgrywała bezpośredni mecz z wiceliderem tabeli - Realem Madryt. Zasadniczo już remis w tym spotkaniu sprawiłby, że Robert Lewandowski i spółka automatycznie staliby się mistrzami Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka mieli jednak chrapkę na dużo więcej.

Polak nie odcisnął piorunującego piętna na tym spotkaniu. Został bowiem wprowadzony na plac gry dopiero w okolicy 77. minuty. Jego koledzy z drużyny zadbali jednak o to, aby kibice, zgromadzeni na trybunach legendarnego Camp Nou, mieli tego wieczoru powód do świętowania. Wynik 2:0 sprawił, że piłkarze "Dumy Katalonii" mogli dołożyć do swojej bogatej kolekcji kolejne krajowe trofeum.

Lewandowski naprawdę to zrobił. Zostawił Ronaldo za plecami

Dla Lewandowskiego był to już 13 tytuł mistrzowski wywalczony w ramach rozgrywek europejskich lig TOP 5. Trzy z nich zdobył on właśnie na hiszpańskich boiskach. Działo się to w sezonach: 2022/2023, 2024/2025 oraz 2025/2026.

Dzięki tegorocznemu mistrzostwu Hiszpanii, Polak zdołał wyprzedzić w tej ważnej dla wielu kwestii jedną z absolutnych legend piłki nożnej - Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, który reprezentował barwy Realu Madryt w latach 2009-2018, trafił wówczas na naprawdę ciężkie warunki do zwyciężania krajowych tytułów.

W przytoczonym okresie "Królewscy" tylko dwa razy sięgali po mistrzostwo Hiszpanii. Działo się to w sezonach 2011/2012 oraz 2016/2017. Aż sześciokrotnie triumfowała natomiast FC Barcelona. Wyjątkiem w batalii dwóch gigantów był sezon 2013/2014, kiedy to najwyższą lokatę hiszpańskiej ekstraklasy zapewniło sobie Atletico Madryt. Wówczas Real tracił do swoich derbowych rywali 3 "oczka" (podobnie jak FC Barcelona).

W tej istotnej statystyce Robert Lewandowski wyprzedził więc Cristiano Ronaldo, wbijając jednocześnie kolejny sztylet w serca fanów ekipy z Madrytu. Wciąż jest jednak zawodnik, zdecydowanie odskakujący obu przytoczonym piłkarzom. To oczywiście Lionel Messi, który w latach swojej gry dla "Dumy Katalonii" sięgał po mistrzostwo Hiszpanii aż... 10 razy.

Robert Lewandowski i jego koledzy drugi rok z rzędu zostali mistrzami Hiszpanii AFP

Cristiano Ronaldo w barwach Realu Madryt JOSEP LAGO AFP

Andres Iniesta, Leo Messi i Xavi Hernandez JOSEP LAGO AFP

FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports