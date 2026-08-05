Ronaldo zapozował z koszulką swojego nowego klubu. Pojawił się na meczu

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W ramach przygotowań do sezonu 2026/27 zmierzyły się ze sobą dwie drużyny będące aktualnie najbliżej serca Cristiano Ronaldo. Al-Nassr, czyli zespół, w którym aktualnie gra Portugalczyk przegrał z Almerią - klubem, w którym legendarny CR7 nabył 25% udziałów, stając się jego współwłaścicielem. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla ekipy z Hiszpanii. W sieci pojawiły się zdjęcia Ronaldo pozującego z koszulką Almerii.

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Cristiano Ronaldo Grzegorz Wajda/Eurasia Sport Images / .instagram.com/udalmeria/Getty Images

Jeszcze przed zakończeniem profesjonalnej kariery piłkarskiej Cristiano Ronaldo podjął decyzję o zainwestowaniu w jeden z hiszpańskich klubów.

W lutym 2026 roku świat obiegła wiadomość, że kapitan reprezentacji Portugalii stał się współwłaścicielem Almerii, czyli klubu występującego na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy.

Cristiano Ronaldo nabył 25% udziałów w UD Almeria. Powiedział wtedy, że widzi w tym klubie bardzo solidne fundamenty i potencjał do rozwoju, w którym będzie chciał pomóc.

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Umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje do 2027 roku, a więc jeszcze tylko przez jeden sezon. Przyszłość Portugalczyka nie została jeszcze sprecyzowana. Możliwe, że wtedy podejmie on decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery i skupi się na swoich biznesach - w tym na UD Almeria.

Almeria starła się z Al-Nassr. Ronaldo zapozował z koszulką hiszpańskiej drużyny

W poprzednim sezonie Almeria była bliska wywalczenia awansu do LaLiga, ale ostatecznie przegrała z Malagą finałowy baraż. Następny sezon spędzi więc znowu w LaLiga2.

W ramach przygotowań do nadchodzącej kampanii nowy klub Cristiano Ronaldo zmierzył się towarzysko z tym, w którym Portugalczyk występuje obecnie, czyli Al-Nassr.

Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Półwyspu Iberyjskiego. Almeria wygrała 2:0. Gole strzelali: Daijiro Chirino (51. minuta) i Adrian Embarba z rzutu karnego (61. minuta).

Cristiano Ronaldo nadal odpoczywa po mistrzostwach świata. Na mundialu w Ameryce doszedł z reprezentacją Portugalii do 1/8 finału, gdzie przegrał z Hiszpanią i tym samym definitywnie pożegnał się z mundialem.

Brak Ronaldo nie oznaczał jednak, że w zespole Al-Nassr zabrakło gwiazd. W pierwszym składzie znaleźli się bowiem Inigo Martinez czy Mohamed Simakan.

Ronaldo na boisku zabrakło. W sieci pojawiły się natomiast zdjęcia CR7 pozującego z koszulką Almerii. Kibice w pierwszym momencie mogli pomyśleć, że Portugalczyk zmienił barwy klubowe. Prawda jest jednak taka, że legendarny piłkarz jest częścią Almerii już od lutego 2026 roku i najpewniej będzie nią również wtedy, gdy zawiesi buty na kołku i opuści Al-Nassr.

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Kacper Dąderewicz
Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Portugalii z numerem 7 i opaską kapitańską stoi na murawie podczas meczu, z wyrazem skupienia na twarzy.
Cristiano RonaldoSTEFAN KOOPSAFP
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFAYEZ NURELDINE / AFPAFP
Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 7 celebruje zdobycie gola, szeroko rozkładając ręce, na tle innych zawodników i kibiców na stadionie.
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