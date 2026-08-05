Jeszcze przed zakończeniem profesjonalnej kariery piłkarskiej Cristiano Ronaldo podjął decyzję o zainwestowaniu w jeden z hiszpańskich klubów.

W lutym 2026 roku świat obiegła wiadomość, że kapitan reprezentacji Portugalii stał się współwłaścicielem Almerii, czyli klubu występującego na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy.

Cristiano Ronaldo nabył 25% udziałów w UD Almeria. Powiedział wtedy, że widzi w tym klubie bardzo solidne fundamenty i potencjał do rozwoju, w którym będzie chciał pomóc.

Umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje do 2027 roku, a więc jeszcze tylko przez jeden sezon. Przyszłość Portugalczyka nie została jeszcze sprecyzowana. Możliwe, że wtedy podejmie on decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery i skupi się na swoich biznesach - w tym na UD Almeria.

Almeria starła się z Al-Nassr. Ronaldo zapozował z koszulką hiszpańskiej drużyny

W poprzednim sezonie Almeria była bliska wywalczenia awansu do LaLiga, ale ostatecznie przegrała z Malagą finałowy baraż. Następny sezon spędzi więc znowu w LaLiga2.

W ramach przygotowań do nadchodzącej kampanii nowy klub Cristiano Ronaldo zmierzył się towarzysko z tym, w którym Portugalczyk występuje obecnie, czyli Al-Nassr.

Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Półwyspu Iberyjskiego. Almeria wygrała 2:0. Gole strzelali: Daijiro Chirino (51. minuta) i Adrian Embarba z rzutu karnego (61. minuta).

Cristiano Ronaldo nadal odpoczywa po mistrzostwach świata. Na mundialu w Ameryce doszedł z reprezentacją Portugalii do 1/8 finału, gdzie przegrał z Hiszpanią i tym samym definitywnie pożegnał się z mundialem.

Brak Ronaldo nie oznaczał jednak, że w zespole Al-Nassr zabrakło gwiazd. W pierwszym składzie znaleźli się bowiem Inigo Martinez czy Mohamed Simakan.

Ronaldo na boisku zabrakło. W sieci pojawiły się natomiast zdjęcia CR7 pozującego z koszulką Almerii. Kibice w pierwszym momencie mogli pomyśleć, że Portugalczyk zmienił barwy klubowe. Prawda jest jednak taka, że legendarny piłkarz jest częścią Almerii już od lutego 2026 roku i najpewniej będzie nią również wtedy, gdy zawiesi buty na kołku i opuści Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo STEFAN KOOPS AFP

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Cristiano Ronaldo na mistrzostwach świata 2026 jak na razie strzelił dwa gole HAKAN AKGUN AFP



