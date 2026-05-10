Rodzinna tragedia Flicka. Niemiec zdecydował. Piłkarze dowiedzieli się tuż przed El Clasico

Trwa wielkie odliczanie do ostatniego w tym sezonie El Clasico. Niedzielna rywalizacja Barcelony z Realem Madryt z paru względów może mieć wymiar historyczny. Głównym jest fakt, że Blaugrana jeszcze nigdy nie miała okazji zdobyć mistrzowskiego tytułu w starciu z odwiecznym rywalem. A tak może stać się około godziny 23:00, jeśli Duma Katalonii pokona na własnym obiekcie zespół Królewskich, który targany jest wewnętrznymi problemami.

Konflikty, bójki, a w dodatku kontuzja Kyliana Mbappe sprawiają, że Barcelona ma świetną okazję, aby "dobić" pogrążony w kryzysie Real. Jednak nawet ewentualna porażka nie sprawi, że Blaugrana straci duże szansę na obronę tytułu. Choć nastroje w Katalonii już teraz są szampańskie, w niedzielny poranek nadeszły informacje, które wpłynęły na atmosferę przed spotkaniem.

Flick zdecydował, co z jego obecnością w El Clasico. Poinformował zawodników

Najpierw media, a potem sama FC Barcelona poinformowały, że zmarł ojciec Hansiego Flicka. Szkoleniowiec o rodzinnej tragedii miał się dowiedzieć jeszcze w sobotę. "FC Barcelona i cała rodzina "Blaugrany" chce przekazać nasze współczucie Hansiemu Flickowi z powodu śmierci jego ojca. Dzielimy Twój ból i towarzyszymy w tym trudnym momencie jemu i całej jego rodzinie" - czytamy w oświadczeniu Barcelony.

W obliczu tej tragedii zasadne stały się pytania, czy Flick weźmie udział w niedzielnym El Clasico? Jak poinformowała "Marca", a następnie dziennikarz Alfredo Martinez, szkoleniowiec zadecydował, że zasiądzie na ławce trenerskiej. Decyzja miała zostać przekazana zarówno zarządowi klubu jak i piłkarzom. Cała społeczność Barcelony wspiera niemieckiego trenera, który jest o krok od wywalczenia drugiego z rzędu tytułu mistrzów Hiszpanii dla FC Barcelona.

Wyrazy współczucia dla Flicka przekazał również Real Madryt w swoim komunikacie. "Real Madryt CF, jego prezes i zarząd wyrażają głęboki żal z powodu śmierci ojca Hansiego Flicka, trenera FC Barcelona. Real Madryt pragnie złożyć kondolencje i wyrazy współczucia jego rodzinie i wszystkim bliskim. Spoczywaj w pokoju" - napisano.

