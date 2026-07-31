Poprzedni sezon w wykonaniu Realu Madryt można określić tylko jednym słowem - katastrofa. Klub, który miał siać postrach na krajowym oraz międzynarodowym podwórku, ostatecznie zakończył rozgrywki bez żadnego znaczącego trofeum. Dodatkowo, w szeregach "Królewskich" pojawiały się wyraźne niesnaski, powodujące pogorszenie atmosfery w szatni.

Sytuacja może jednak ulec zmianie wraz ze zbliżającym się sezonem 2026/2027. Nowym szkoleniowcem Realu został Jose Mourinho. Zadaniem "The Special One" jest sprowadzenie madryckiej ekipy na prawidłowe tory.

Hiszpanie ogłaszają czystki w Realu. Mourinho zdecydował ws. 6 zawodników

W przerwie między sezonami Real poczynił ogrom transferów, mających na celu wzmocnienie ekipy przed nadchodzącą kampanią. W klubowej szatni pojawili się między innymi: Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Carlos Espi oraz Bernardo Silva. Póki co dużo mniej widowiskowo prezentuje się natomiast lista graczy opuszczających Santiago Bernabeu. Włodarze Realu sprzedali Mario Martina oraz Frana Garcię, natomiast Dani Ceballos, Daniel Carvajal i David Alaba zdecydowali się nie przedłużać swoich wygasających umów.

Lista graczy odchodzących niemal na pewno zostanie jednak powiększona. Z relacji dziennikarzy portalu "Cadena Ser" wynika, że Jose Mourinho miał podjąć decyzję o pożegnaniu aż 6 zawodników, którzy dotychczas pełnili dość istotną role w ekipie "Królewskich". Na liście tej znaleźli się: Ferland Mendy, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Endrick, Franco Mastantuono, a także Gonzalo Garcia.

Nie dla każdego z nich będzie to jednak definitywne opuszczenia Santiago Bernabeu. W przypadku niektórych z wymienionych zawodników mowa bowiem o wypożyczeniach, umożliwiających regularne występy, czego Mourinho nie byłby im w stanie zagwarantować.

Ponadto, wciąż rozważana jest przyszłość Viniciusa Juniora oraz Aureliena Tchouameniego. Zawodnicy ci znajdują się bowiem w kręgach zainteresowań kolejko Arsenalu oraz Manchesteru United. Ich przyszłość nie została jednoznacznie przesądzona, jednak wedle informacji przekazanych przez hiszpańskich dziennikarzy, Real może być skłonny rozważyć ewentualne oferty angielskich gigantów.

Jose Mourinho PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Endrick THOMAS COEX AFP

Raul Asencio Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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