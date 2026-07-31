Rewolucja w Realu Madryt. Sześć nazwisk na czarnej liście. Mourinho wietrzy szatnię

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W ostatnim czasie Real Madryt dokonywał niemal wyłącznie samych głośnych wzmocnień. Klub opuściło co prawda kilku zawodników, lecz nie byli to kluczowi gwiazdorzy, występujący na co dzień w pierwszym składzie. Sytuacja ulegnie jednak zmianie. Jak donoszą hiszpańskie media, Jose Mourinho wydał werdykt ws. aż 6 ważnych elementów madryckiej ekipy.

Jose Mourinho w stroju Realu na boisku przy barierce, w rogu kolaż świętujących piłkarzy Realu.
Mourinho zdecydował ws. przyszłości 6 gwiazdorów RealuZUMA/NEWSPIX.PL / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFPAFP/Newspix

Poprzedni sezon w wykonaniu Realu Madryt można określić tylko jednym słowem - katastrofa. Klub, który miał siać postrach na krajowym oraz międzynarodowym podwórku, ostatecznie zakończył rozgrywki bez żadnego znaczącego trofeum. Dodatkowo, w szeregach "Królewskich" pojawiały się wyraźne niesnaski, powodujące pogorszenie atmosfery w szatni.

Sytuacja może jednak ulec zmianie wraz ze zbliżającym się sezonem 2026/2027. Nowym szkoleniowcem Realu został Jose Mourinho. Zadaniem "The Special One" jest sprowadzenie madryckiej ekipy na prawidłowe tory.

Hiszpanie ogłaszają czystki w Realu. Mourinho zdecydował ws. 6 zawodników

W przerwie między sezonami Real poczynił ogrom transferów, mających na celu wzmocnienie ekipy przed nadchodzącą kampanią. W klubowej szatni pojawili się między innymi: Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Carlos Espi oraz Bernardo Silva. Póki co dużo mniej widowiskowo prezentuje się natomiast lista graczy opuszczających Santiago Bernabeu. Włodarze Realu sprzedali Mario Martina oraz Frana Garcię, natomiast Dani Ceballos, Daniel Carvajal i David Alaba zdecydowali się nie przedłużać swoich wygasających umów.

Lista graczy odchodzących niemal na pewno zostanie jednak powiększona. Z relacji dziennikarzy portalu "Cadena Ser" wynika, że Jose Mourinho miał podjąć decyzję o pożegnaniu aż 6 zawodników, którzy dotychczas pełnili dość istotną role w ekipie "Królewskich". Na liście tej znaleźli się: Ferland Mendy, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Endrick, Franco Mastantuono, a także Gonzalo Garcia.

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Nie dla każdego z nich będzie to jednak definitywne opuszczenia Santiago Bernabeu. W przypadku niektórych z wymienionych zawodników mowa bowiem o wypożyczeniach, umożliwiających regularne występy, czego Mourinho nie byłby im w stanie zagwarantować.

Ponadto, wciąż rozważana jest przyszłość Viniciusa Juniora oraz Aureliena Tchouameniego. Zawodnicy ci znajdują się bowiem w kręgach zainteresowań kolejko Arsenalu oraz Manchesteru United. Ich przyszłość nie została jednoznacznie przesądzona, jednak wedle informacji przekazanych przez hiszpańskich dziennikarzy, Real może być skłonny rozważyć ewentualne oferty angielskich gigantów.

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Mężczyzna w granatowym garniturze stoi na stadionie piłkarskim, patrząc przed siebie z poważną miną.
Jose MourinhoPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Piłkarz w stroju Realu Madryt siedzi na murawie boiska z szeroko rozstawionymi nogami, trzymając się za głowę i wyrażając frustrację lub rozczarowanie, w tle widoczne nogi innych zawodników.
EndrickTHOMAS COEXAFP
Raul Asencio
Raul AsencioAlberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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