Letnie okienko jeszcze oficjalnie się nie otworzyło, a Real Madryt już dopiął aż cztery wielkie transfery. Szeregi "Królewskich" przed kampanią 2026/27 zasilą Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konate i Bernardo Silva. I jak uważa większość hiszpańskich dziennikarzy, na tym raczej nie koniec.

Real Madryt skreślił gwiazdę. Transfer nieunikniony

Jose Murinho oczekiwać ma jeszcze pozyskania nowego środkowego obrońcy, a także dynamicznego gracza do środka pola o charakterystyce rozgrywającego. Aby zrealizować te plany "Los Blancos" wcześniej będą musieli jednak pożegnać się z którymś z graczy, aby zrobić miejsce dla nowego nabytku. "AS" wskazuje, że padło na Eduardo Camavinga.

Reprezentant Francji w ubiegłym sezonie był jednym z najmocniej krytykowanych zawodników, który często zawodził w kluczowych momentach. Kiepską formę i brak rozwoju 23-latka dobrze obrazuje spadek wartości rynkowej. W czerwcu 2024 roku potral Transfermarkt wyceniał go na 100 milionów euro. Obecnie jest to połowa tej kwoty.

Długa lista chętnych na transfer Camavingi. W grze ogromne pieniądze

Spadek jakości gry Camavingi nie umknął także selekcjonerowi "Trójkolorowych" - Didierowi Deschampsowi, który nie powołał go na mistrzostwa świata. Wydaje się, że los Francuza jest przesądzony, a jego bliscy koledzy z szatni, w postaci Viniciusa Juniora i Kyliana Mbappe są pogodzeni z rozstaniem z nim.

Sam Real Madryt ma oczekiwać za pomocnika kwoty rzędu 60 milionów euro. W kuluarach mówi się, że otrzymał już kilka ofert za 23-latka, które biorąc pod uwagę jego kiepską dyspozycję, jawią się w kategorii tych "kosmicznych". W gronie zainteresowanych wymienia się Inter Mediolan, PSG, czy kilku przedstawicieli Premier League.

W sezonie 2025/26 Eduardo Camavinga rozegrał dla Realu Madryt 43 spotkania. Jego dorobek to dwie bramki i asysta.

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