Rewolucja w Barcelonie, wskazali nazwiska. Oni mogą opuścić klub

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Zarząd FC Barcelona niebawem rzuci się ostatecznie w wir pracy dotyczącej ustalania składu drużyny na przyszły sezon - i celem jest tu sprowadzenie co najmniej dwóch naprawdę głośnych nazwisk. Wszelkie zakupy będą jednak niemożliwe bez wcześniejszych sprzedaży - i tu "Barca" może zdecydować się na naprawdę ostre "cięcie". Hiszpańskie media już wskazują, kto może stać się ofiarą kadrowej rewolucji.

Jules Kounde i Robert Lewandowski wśród czterech piłkarzy FC Barcelony na stadionie podczas meczu.
Jules Kounde (drugi z prawej) stał się jednym z kandydatów do opuszczenia FC Barcelona. Zagadką wciąż pozostaje też m.in. przyszłość Roberta LewandowskiegoBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl

FC Barcelona już w ten weekend może przypieczętować zdobycie kolejnego mistrzostwa Hiszpanii - "Duma Katalonii" musi jedynie wygrać z Osasuną i liczyć na kolejne potknięcie Realu Madryt. Nawet jednak jeśli taki scenariusz się nie spełni, to wydaje się wielce nieprawdopodobne, by "Barca" roztrwoniła swoją przewagę nad "Królewskimi".

Ambicje ekipy z Camp Nou są jednak w ogólnym rozrachunku jeszcze większe - w kolejnej kampanii celem ma być wygranie pierwszego od ponad dekady pucharu Ligi Mistrzów, ale do tego konieczne będą solidne wzmocnienia praktycznie w każdej formacji.

Wydaje się praktycznie pewne, że FCB spróbuje sięgnąć chociażby po nowego środkowego napastnika oraz po nowego stopera, a głównymi kandydatami na te pozycje są Julian Alvarez i Alessandro Bastoni. Ci zaś z pewnością nie okażą się tanimi wyborami, więc Barcelona by dopinać kolejne transfery do klubu będzie musiała siłą rzeczy zdecydować się na kilka pożegnań...

To najgorsza Legia w XXI wieku. Tak źle jeszcze nie było. Na horyzoncie widmo spadku

Barcelona szuka pieniędzy na transfery. Ci gracze mogą pożegnać się z "Dumą Katalonii"

Temat ten został wzięty pod lupę przez redakcję "Diario Sport" - dziennik w swym wydaniu z 1 maja na pierwszej stronie wskazuje, kto może niebawem pożegnać się z bordowo-granatowymi barwami. Padły tu konkretnie nazwiska Marca Casado, Julesa Kounde oraz Alejandro Balde.

Jeśli mowa o Casado, to on sam zapewne z wielką chęcią przywitałby częstsze okazje do gry - a "Blaugrana" w najbliższym czasie raczej mu tego nie zapewni. Kounde zaś notuje słabszy okres i stosownym pytaniem pozostaje, czy Francuz otrzyma jeszcze szansę na solidne odbudowanie się w Hiszpanii.

Balde wydaje się z kolei już od dłuższego czasu nie spełniać stawianych przed nim oczekiwań, natomiast wciąż - według "Sportu" - może on odejść za niebagatelną kwotę 50 mln euro, a gracza na celownik miał wziąć m.in. Manchester United.

Na "jedynce" dziennika wspomniano też o niezmiennym zainteresowaniu Raphinhą ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej - tutaj natomiast należy podkreślić, że "Barca" ani myśli o żegnaniu Brazylijczyka, który pozostaje jedną z najistotniejszych postaci w zespole. Sam zawodnik też nie wysyłał na razie sygnałów, by pasowała mu jakakolwiek zmiana otoczenia.

Lewandowski gotowy na transfer, prezes Barcelony reaguje. Agent Polaka wezwany

Lista odejść z Barcelony może być długa. Co dalej z Lewandowskim?

Lista potencjalnych odejść z Barcelony jest jednak dłuższa i wykracza poza sprawy Casado, Kounde czy Balde. Wciąż nie jest jasne np., czy uda się zatrzymać na Camp Nou na dłużej wypożyczonych Marcusa Rashforda oraz Joao Cancelo, a coraz więcej wskazuje też na to, że prolongacie nie ulegnie wygasający w końcu czerwca kontrakt Roberta Lewandowskiego. Roszady w składzie mogą być więc naprawdę głębokie, a wiele wieści w tym temacie możemy na dobrą sprawę otrzymać już w ciągu najbliższych tygodni...

Zobacz również:

Dani Ceballos, Kylian Mbappe i Vinicius Junior
La Liga

Wielki konflikt w Realu, to nie może skończyć się inaczej. Piłkarz na wylocie z klubu

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Trzech piłkarzy w koszulkach FC Barcelony cieszy się wspólnie podczas meczu, obejmując się i uśmiechając na murawie stadionu.
Robert Lewandowski, Raphinha, Marc CasadoGONGORAAFP
Piłkarz drużyny FC Barcelona z numerem 23 wykonuje dynamiczne podanie lub strzał lewą nogą na murawie stadionu, skupiony na piłce w ruchu; widoczna jest klubowa koszulka w bordowo-granatowych pasach.
Jules KoundeJOSE JORDANAFP
piłkarz w stroju FC Barcelony prowadzi piłkę po murawie podczas meczu, w tle rozmyta publiczność na stadionie
Alejandro BaldeJOSE BRETONAFP
Matty Cash: Dorastałem tutaj, więc zawsze mam dobre wspomnienia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

