W skrócie FC Barcelona planuje rewolucję kadrową, która obejmuje możliwe odejścia takich zawodników jak Hector Fort, Marc-Andre ter Stegen, Marc Casado, Marcus Rashford, Inaki Pena, Alejandro Balde, Ronald Araujo i Roony Bardghji.

Robert Lewandowski otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu o rok ze znaczną redukcją wynagrodzenia i jest bliżej porozumienia z klubem, aniżeli odejścia.

Joao Cancelo ma zostać w Barcelonie na stałe, a klub stara się o pozyskanie Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Bez względu na to, jak potoczą się losy Barcelony w Lidze Mistrzów, klub czeka latem prawdziwa rewolucja kadrowa. A tak przynajmniej wynika z ustaleń hiszpańskoch dziennikarzy. Pozycja wielu zawodników nie jest niepodważalna, a Hansi Flick potrafi jasno wskazać, na kogo liczy, a na kogo już nie.

Co z przyszłością Lewandowskiego? FC Barcelona przedstawiła ofertę

Do tego FC Barcelona ma bardzo ambitne plany na letnie okienko, które zakładają przede wszystkim pozyskanie klasowego środkowego obrońcy, a także wzmocnienie formacji ataku. W tej materii wiele zależeć może od tego, czy Robert Lewandowski zgodzi się na przedłużenie kontraktu na gorszych warunkach.

Polakowi przedstawiono propozycję prolongaty umowy o kolejny rok przy znaczącej redukcji zarobków. Wydaje się jednak, że ten obecnie jest bliżej, aniżeli dalej porozumienia z "Blaugraną".

Rewolucja kadrowa w Barcelonie? Oni mogą latem odejść

Latem może dojść do wielu rozstań, a w tym gronie wymieniani są przede wszystkim: Marc Casado, Marcus Rashford, Ferran Torres, Alejandro Balde, Andreas Christensen. Wątpliwa jest także pozycja Roony'ego Bardghjego, czy Ronalda Araujo. A z wypożyczeń po sezonie wrócą jeszcze Hector Fort, Inaki Pena i Marc-Andre ter Stegen.

W przypadku Casado doszło do zwrotu akcji. Jeszcze niedawno w kuluarach mówiło się, że pomocnik chce walczyć o miejsce w składzie. Obecnie narracja się zmieniła, a wychowanek Barcy poważnie rozważa przenosiny do Arabii Saudyjskiej, gdzie oferuje mu się ogromne pieniądze.

Po rundzie jesiennej, w której imponował skutecznością, mówiło się, że FC Barcelona skorzysta z klauzuli odstępnego i wykupi Rashforda z Manchesteru United. Spadek formy i nieregularne występy sprawiły, że kwota 30 milionów euro wydaje się w oczach Barcelony nieco zbyt wygórowana jak za Anglika, który wciąż na dobrą sprawę nie znalazł wspólnego języka z resztą drużyny na boisku.

Mocno podważana jest też pozycja Ferrana Torresa, który od wielu tygodni wygląda fatalnie. O ile runda jesienna w jego wykonaniu była obiecująca, o tyle od końca stycznia napastnik nie strzelił ani jednego gola, a "Duma Katalonii" ma być otwarta na jego sprzedaż latem.

Dla wracających z wypożyczeń Forta i Ter Stegena na ten moment w kadrze miejsca zwyczajnie nie ma. Nie figurują oni w planach Flicka, rozstanie z nimi jest niemal przesądzone. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja Christensena. Duńczyk miał otrzymać ofertę wygasającej latem umowy, jednak postrzega ją za mało atrakcyjną. Z tego powodu mówi się, że on także opuści niedługo drużynę.

Z kim jeszcze gotowi na rozstanie mogą być Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski?

Niemal na pewno odejdą: Hector Fort, Marc-Andre ter Stegen, Marc Casado.

Prawdopodobnie odejdą: Marcus Rashford, Inaki Pena, Andreas Christensen.

Mogą odejść: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Roony Bardghji.

FC Barcelona wytypowała cel transferowy. W grze ogromne pieniądze

Na stałe z "Azulgraną" natomiast ma związać się wypożyczony z Al Hilal Joao Cancelo. Portugalczyk z miejsca wygrał rywalizację z Alejandro Balde, a jego wkład w ofensywę jest nieporówynwalnie większy, od Hiszpana. Sam obrońca także wielokrotnie podkreślał, jak dobrze czuje się w stolicy Katalonii i chciałby zostać.

Barca stara się także usilnie o pozyskanie Alessandro Bastoniego, choć Inter Mediolan negocjatorem jest twardym i z pewnością nie ułatwi operacji. Włosi nie są skłonni pozbyć się go za 50 milionów euro, a właśnie tyle ma wynosić wstępna oferta mistrzów Hiszpanii. Sam stoper jest jednak chętny na przenosiny do Barcelony, co może nieco ułatwić negocjacje.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Marc Casado

Marcus Rashford

