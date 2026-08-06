Rewolucja kadrowa w Barcelonie, Pajor poznała decyzję. Zmiany nieuniknione

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wiele dzieje się w ostatnich tygodniach w Barcelonie, a przetasowania kadrowe dotknęły również żeńską sekcję klubu z Katalonii. Doszło do wielu rozstań, a przy tym ogłoszono także kilka transferów przychodzących. Ewa Pajor jest już z pewnością pogodzona ze zmianami kadrowymi. W przyszłym sezonie przyjdzie jej współpracować z nowymi koleżankami.

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Ewa PajorJONATHAN NACKSTRAND / AFP / Franco Arland/Getty ImagesAFP

Ubiegły sezon w wykonaniu Ewy Pajor był rewelacyjny. Polka została najlepszą strzelczynią FC Barcelona Femeni, a do tego sięgnęła po upragnione trofeum Ligi Mistrzów. Jakby tego było mało, wybrano ją MVP finału, w którym zanotowała dwa trafienia i asystę, a Barca rozbiła Lyon 4:0. Do tego doszły też mistrzostwo i puchar Hiszpanii.

Spore zmiany w Barcelonie. Pajor musi się z tym pogodzić

Kampania 2025/26 była dla Pajor na tyle udana, że jest ona postrzegana obecnie jako jedna z największych faworytek do sięgnięcia po Złotą Piłkę. Zanim jednak nadejdzie plebiscyt, przyjdzie jej pogodzić się ze sporymi zmianami kadrowymi w stolicy Katalonii.

Już pod koniec sezonu ogłoszono, że będzie to ostatnia kampania w bordowo-granatowych barwach dla Alexii Putellas. Legenda "Dumy Katalonii" i dwukrotna zwyciężczyni w plebiscycie Złotej Piłki przeniosła się do London City Lionesses. Ten sam kierunek obrała Maria Leon.

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Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Biorąc pod uwagę wszystkie ruchy kadrowe w Barcelonie Femeni, można śmiało powiedzieć, że doszło do małej rewolucji kadrowej. Z klubem pożegnała się również latem Martine Fenger, która dołączyła do TSG Hoffenheim.

W drugą stronę natomiast, FC Barcelona Femeni ogłosiła niedawno pozyskanie Tyler McCamey, a z wypożyczenia wróciła Martina Fernandez. Najnowszym nabytkiem Barcy jest skrzydłowa Kerolin Nicoli, z którą Ewa Pajor będzie współpracowała w ataku.

Transfer reprezentantki Brazylii klub ogłosił oficjalnie we wtorek. Przeniosła się ona do Barcelony z Manchesteru City i podpisała kontrakt do końca czerwca 2030 roku.

Przybyłaś, by zostawić po sobie ślad. Witaj Kerolin
brzmiał komunikat.

FC Barcelona szykuje się do nowego sezonu. Nagranie z Pajor hitem

Tego samego dnia pochwalił się kilkoma nagraniami z treningów przed nowym sezonem, z Ewą Pajor w roli głównej. "Ewa i piłka. Zawsze" - brzmiał lakoniczny, ale zarazem symboliczny opis.

FC Barcelona Femeni 12 sierpnia zmierzy się z sparingu z Montpellier. Później czekają ją jeszcze mecze towarzyskie z Manchesterem City i Brighton. Sezon ligowy zacznie 3 sierpnia od domowego meczu z Costa Adeje Tenerife.

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Piłkarka FC Barcelony w klubowym stroju stoi na murawie z widocznym wyrazem emocji na twarzy, w tle inne zawodniczki tej samej drużyny.
Ewa PajorAnnika ByrdeAFP
Trzy piłkarki FC Barcelona w granatowo-bordowych strojach świętują zdobycie bramki tuż przed bramką, jedna z nich unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu.
Ewa Pajor świętująca z koleżankamiODD ANDERSENAFP


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