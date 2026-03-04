Real znów zmieni trenera? Sensacyjne nazwisko w grze, wielki powrót "Królewskich"

Real Madryt wraz z końcem poprzedniej kampanii rozstał się z Carlo Ancelottim, a jego miejsce zajął były zawodnik "Los Blancos", Xabi Alonso. Bask, który zasłynął jako budowniczy potęgi Bayeru Leverkusen w Niemczech jednak nie wytrwał długo na swej pozycji.

44-latek został zwolniony już w styczniu w atmosferze mocnych napięć wewnątrz klubu, a jego miejsce zajął pracujący wcześniej z rezerwami RM Alvaro Arbeloa. Jego kadencja jednak również może okazać się efemeryczna.

Rozliczne źródła podawały ostatnio, że "Los Merenegues" sondują różne możliwości dotyczące kolejnej roszady na stanowisku menedżera - i tu przytaczano m.in. nazwiska dwóch Niemców, Juliana Nagelsmanna oraz Jurgena Kloppa. Jeden z tropów zaczął teraz także prowadzić do Włoch.

Real Madryt rozgląda się za kolejnym trenerem. Massimiliano Allegri ponownie na celowniku

Jak bowiem poinformował Antonio Vitiello, dziennikarz "Corriere dello Sport" Madrytczycy chcą wziąć po raz kolejny na tapet nazwisko Massimiliano Allegriego, o którego zatrudnienie starali się już usilnie w 2019 i 2021 roku. 58-latek ma być mocno ceniony na Santiago Bernabeu, ale jego pozyskanie znów może okazać się mocno problematyczne.

Po pierwsze Allegri ma niezmiennie ważną umowę z AC Milan - a ta wygasa dopiero wraz z końcem czerwca 2027 roku. Taki stan rzeczy powoduje, że "Los Blancos" musieliby wypłacić pewną (zapewne niemałą) kwotę odstępnego "Rossonerim".

Po drugie zaś sam trener ma być obecnie zadowolony ze swojego położenia - jego druga już przygoda z Milanem (pierwsza trwała w latach 2010 - 2014) przebiega na razie całkiem nieźle, a Mediolańczycy, mimo już znaczącej straty do Interu, wciąż liczą się w walce o scudetto.

Pytaniem pozostaje: czy pokusa wypróbowania się w zupełnie nowym środowisku będzie na tyle kusząca dla Massimiliano Allegriego, by ten porzucił już napoczęty projekt?

Allegri ma multum trofeów na swoim koncie. Przed wygraniem Ligi Mistrzów powstrzymał go m.in. Real Madryt

Allegri przez całą swoją trenerską karierę pracował we Włoszech, a najwięcej sukcesów święcił z Juventusem - z ekipą z Turynu sięgał po mistrzostwo kraju łącznie pięć razy, ze "Starą Damą" również pięciokrotnie sięgał po Coppa Italia. Dwukrotnie - w 2015 i 2017 r. - dodatkowo doprowadzał klub z Piemontu do finału Ligi Mistrzów. Drugi z nich przegrał z... Realem.

Massimiliano Allegri AFP

Massimiliano Allegri Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Massimiliano Allegri Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

