Trwający sezon nie układa się w wymarzony sposób dla sympatyków Realu Madryt. Zespół rozpoczął sezon z Xabim Alonso u steru, którego jednak zwolniono po serii zaskakująca słabych występów. "Królewscy" kolejnymi wpadkami w lidze zaczęli tracić dystans do FC Barcelony. Czarę goryczy przelała porażka z "Dumą Katalonii" w rozegranym w Arabii Saudyjskiej finale Superpucharu Hiszpanii.

Drużynę po Alonso przejął inny z byłych zawodników Realu Alvaro Arbeloa. 43-latek nie ma łatwego wejścia do zespołu. Hiszpan na dzień dobry odpadł z Pucharu Króla po blamażu z Albacete. Kilka dni później przydarzyła się porażka z Benfiką Lizbona, która mocno skomplikowała życie Realowi.

W fazie pucharowej Ligi Mistrzów Realowi udało się pokonać Portugalczyków, lecz sytuacja w La Liga wygląda coraz gorzej. Stołeczna drużyna przegrała dwa ostatnie spotkania z Osasuną oraz Getafe, przez co na ten moment strata do liderującej Barcelony wynosi już cztery "oczka".

Real Madryt wkrótce wyruszy na zakupy. Gwiazda Manchesteru City pod obserwacją

Na domiar złego coraz większe problemy zdrowotne mają czołowi zawodnicy Realu. Oficjalnie potwierdzono poważną kontuzję Rodrygo. Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie, przez co nie zagra już do końca sezonu. Co więcej, wykluczony jest również udział skrzydłowego na nadchodzącym mundialu.

Problemy zdrowotne ma również Kylian Mbappe. W przypadku francuskiego napastnika sytuacja wydaje się być trudna, gdyż diagnoza ma zwiastować cięższą kontuzję, niż pierwotnie ogłoszono. - Więzadło krzyżowe tylne w lewym kolanie zawodnika ma być na granicy wytrzymałości - podawało Deportes Cadena SER. Dodatkowo przedłuża się również rehabilitacja Jude'a Bellinghama.

Bez względu na zdrowie aktualnych zawodników, a także końcowy wynik sportowy, w Madrycie muszą myśleć już o nowym sezonie i potencjalnych ruchach transferowych. Dla kibiców Realu wymarzonym transferem byłby oczywiście Erling Haaland. W kontekście napastnika Manchesteru City spekuluje się od dłuższego czasu, a wyjazd z Anglii do Madrytu byłby największym hitem transferowym.

Nowe informacje w kontekście potencjalnych ruchów transferowych Realu przekazał Fabrizio Romano. Włoch cytowany przez "meczyki.pl" donosi, że w gronie obserwowanych zawodników ma znajdować się pomocnik Manchesteru City Rodri. Zdobywca Złotej Piłki z 2024 roku ma podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości po zakończeniu aktualnego sezonu.

Już w piątek o godz. 21:00 Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Później "Królewskich" czeka dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rywalem będzie Manchester City, co da Hiszpanom znakomitą okazję, by obejrzeć w akcji swoje potencjalne wzmocnienie.

