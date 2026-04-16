Real zdecydował ws. meczu z Barceloną. Tak chcą potraktować Lewandowskiego i spółkę

Igor Szarek

Do końca sezonu La Ligi pozostało jeszcze 7 kolejek. Mimo to, FC Barcelona może zapewnić sobie tytuł nieco wcześniej. Obecnie "Duma Katalonii" posiada bowiem 9 punktów przewagi nad Realem Madryt. W przypadku kolejnych potknięć "Królewskich", Katalończycy mogą przystąpić do nadchodzącego "El Clasico" już jako mistrzowie Hiszpanii. Tamtejsze media przekazały, co w takim przypadku zaplanował odwieczny rywal "Dumy Katalonii".

Vinicius Junior i Robert Lewandowski w klubowych koszulkach
Vinicius Junior i Robert LewandowskiJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / AFPAFP

W 31. kolejce La Ligi doszło do sytuacji, która być może przypieczętowała losy tegorocznego tytułu mistrzowskiego. To właśnie w ramach tej rundy Real Madryt zremisował spotkanie z Gironą, natomiast FC Barcelona pewnie pokonała Espanyol.

To sprawiło, że "Duma Katalonii" posiada obecnie aż 9 punktów przewagi nad "Królewskimi". Do końca sezonu hiszpańskiej ekstraklasy pozostało jeszcze 7 kolejek. Oznacza to, że przy szczęśliwym ułożeniu wyników Real Madryt wciąż posiada matematyczne szanse na przeskoczenie swoich katalońskich rywali.

Obecny wynik dopuszcza również scenariusz, w którym to FC Barcelona przystąpi do majowego "El Clasico" już jako pełnoprawny mistrz Hiszpanii. Aby tak się stało, ekipa Hansiego Flicka musi do tego czasu zbudować 13-punktową przewagę nad odwiecznymi rywalami. W żadnym wypadku nie jest to założenie nierealne do zrealizaowania.

Niepisaną zasadą jest, że w przypadku przedwczesnego rozstrzygnięcia tytułu, kolejni rywale mistrzowskiej ekipy ustawiają szpaler, będący dowodem uznania dla nowych triumfatorów rozgrywek.

Z relacji dziennikarzy hiszpańskiego "El Chiringuito" wynika jednak, że Real ani myśli wykonywać takiego gestu w przypadku, w którym to Barcelona przystąpi do majowego "El Clasico" w roli obrońców krajowego tytułu.

- Skonsultowałem się w tym temacie bezpośrednio po odpadnięciu Realu z Ligi Mistrzów. Zapytałem o to, co by się wydarzyło, gdyby FC Barcelona przystąpiła do spotkania 10 maja jako mistrz, czy Real zrobiłby im szpaler. Odpowiedzieli mi, że nie. Ze względu na sprawę Negreiry, w żadnym wypadku nie byliby chętni do utworzenia szpaleru piłkarzom Barcelony - mówi Marcos Benito, dziennikarz wspomnianego wcześniej "El Chiringuito".

To nie pierwszy raz, kiedy Real Madryt potraktowałby w taki sposób Roberta Lewandowskiego oraz jego kolegów z drużyny. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu, kiedy to piłkarze "Królewskich" przegrali finał Superpucharu Hiszpanii. Wówczas kamery uchwyciły, jak Kylian Mbappe nakłania swoich kolegów do tego, aby nie robić szpaleru zwycięzcom.

Alvaro Arbeloa i Kylian Mbappe
La Liga

piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Trzech młodych sportowców w białych dresach klubowych stoi obok siebie na murawie stadionu, patrząc przed siebie, w tle widoczna rozmyta publiczność.
Kylian Mbappe, Vinicius Junior i RodrygoPhoto by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch piłkarzy w koszulkach FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu, jeden z nich ma ręce na biodrach, obaj są skupieni i patrzą w jednym kierunku, w tle widać rozmyte sylwetki oraz żółte barwy trybun.
Raphinha i Robert LewandowskiGabriel JimenezEast News
Przygotowania Realu Madryt przed kolejnym ligowym starciem. WIDEOassociated press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja