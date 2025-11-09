Partner merytoryczny: Eleven Sports

Real zatrzymany w derbach Madrytu. Mbappe słabszy od snajperów mistrza Polski

Real Madryt zremisował bezbramkowo z Rayo Vallecano w 12. kolejce La Liga. Dla "Los Blancos" to drugi mecz z rzędu bez zdobytej bramki, mimo że przez 90 minut na murawie przebywał lider klasyfikacji strzelców Kylian Mbappe. Nie trafił do siatki tam, gdzie trzy dni wcześniej z dwóch goli cieszyli się piłkarze Lecha Poznań. Mimo potknięcia ekipa Xabiego Alonso zachowuje pozycję na szczycie ligowej tabeli.

Unai Lopez zatrzymuje szarżę Brahima Diaza. Real miał na obiekcie Rayo Vallecano gigantyczne problemy
Unai Lopez zatrzymuje szarżę Brahima Diaza. Real miał na obiekcie Rayo Vallecano gigantyczne problemy SERGIO PEREZPAP

O ligowe punkty Real Madryt walczył tym razem na obiekcie, na którym w miniony czwartek Lech Poznań prowadził do przerwy 2:0. Można było zatem uznać, że każde potknięcie "Królewskich" stanowić będzie sensację. Tyle że mistrzowie Polski kończyli wspomniane spotkanie porażką, a Rayo Vallecano to jedna z najbardziej nieobliczalnych ekip La Liga.

Wybrańcy Xabiego Alonso mieli świadomość, że nawet w przypadku porażki zachowają pozycję na szczycie tabeli. Oprócz punktów potrzebowali jednak powetować sobie szybko porażkę z Liverpoolem (0:1) w Lidze Mistrzów. Dwa potknięcia z rzędu po prostu "nie wchodziły w grę".

Real nie podążył tropem "Kolejorza". Trudna przeprawa giganta w derbach Madrytu

W pierwszej odsłonie żaden z bramkarzy nie pozwolił sobie na kapitulację. Można było rachować jedynie groźne sytuacje podbramkowe, a w nich Real prowadził 3:1. Jego przewaga optyczna była jednak zauważalna tylko momentami.

Już w trzeciej minucie kąśliwie zza pola karnego uderzył Arda Guler, ale na posterunku był Augusto Batalla. W odpowiedzi z ostrego kąta uderzał Andrei Ratiu. Nie dał się jednak zaskoczyć Thibaut Courtois.

Niepowodzeniem zakończyły się także próby Viniciusa Juniora i Raula Asencio. Ten pierwszy nieczysto trafił w piłkę na szóstym metrze. Ten drugi minimalnie chybił, strzelając głową z linii pola bramkowego.

      Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. "Los Blancos" nadal bardziej chcieli, niż mogli. A gospodarze bronili się z ponadprzeciętną determinacją.

      Jeden z najsłabszych meczów w tym sezonie rozgrywał Kylian Mbappe. Nie dochodził do sytuacji strzeleckich albo uderzał bardzo niecelnie. Licznik jego bramek w La Liga zatrzymał się na 13.

      W ostatnich 10 minutach gospodarze cofnęli się do głębokiej defensywy, szanując remis. Real nie był w stanie przebić muru. W efekcie stracił dwa punkty, w drugim meczu z rzędu nie trafiając do siatki rywala.

      Przewaga lidera nad drugim w tabeli Villarrealem wynosi pięć "oczek", nad Barceloną - już sześć.

      La Liga
      12. Kolejka
      09.11.2025
      16:15
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Rayo Vallecano
      Real Madryt
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Rayo Vallecano
      0 - 0
      Real Madryt
      Posiadanie piłki
      43%
      57%
      Strzały
      13
      21
      Strzały celne
      2
      5
      Strzały niecelne
      8
      10
      Strzały zablokowane
      3
      6
      Ataki
      70
      93
      Rayo Vallecano – Real Madryt 0-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Trener instruuje piłkarza w niebieskim stroju z numerem 7 podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni sędziowie techniczni oraz publiczność na trybunach.
      Wskazówki przekazane Viniciusowi Juniorowi przez Xabiego Alonso nie przyniosły dobrego efektu MARISCALPAP
      Dwóch piłkarzy w akcji podczas meczu, zawodnik w niebieskim stroju kontroluje piłkę, a przeciwnik w biało-czerwonym stroju próbuje go powstrzymać, w tle widoczni kibice oraz fragmenty stadionu.
      Jude Bellingham pod presjąSERGIO PEREZPAP
      Piłkarz w niebieskim stroju Realu Madryt wykonuje charakterystyczny gest podczas meczu, na tle trybun wypełnionych kibicami.
      Wyraz twarzy Kyliana Mbappe mówi wszystko SERGIO PEREZPAP

