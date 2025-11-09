Real zatrzymany w derbach Madrytu. Mbappe słabszy od snajperów mistrza Polski

O ligowe punkty Real Madryt walczył tym razem na obiekcie, na którym w miniony czwartek Lech Poznań prowadził do przerwy 2:0. Można było zatem uznać, że każde potknięcie "Królewskich" stanowić będzie sensację. Tyle że mistrzowie Polski kończyli wspomniane spotkanie porażką, a Rayo Vallecano to jedna z najbardziej nieobliczalnych ekip La Liga.

Wybrańcy Xabiego Alonso mieli świadomość, że nawet w przypadku porażki zachowają pozycję na szczycie tabeli. Oprócz punktów potrzebowali jednak powetować sobie szybko porażkę z Liverpoolem (0:1) w Lidze Mistrzów. Dwa potknięcia z rzędu po prostu "nie wchodziły w grę".

Real nie podążył tropem "Kolejorza". Trudna przeprawa giganta w derbach Madrytu

W pierwszej odsłonie żaden z bramkarzy nie pozwolił sobie na kapitulację. Można było rachować jedynie groźne sytuacje podbramkowe, a w nich Real prowadził 3:1. Jego przewaga optyczna była jednak zauważalna tylko momentami.

Już w trzeciej minucie kąśliwie zza pola karnego uderzył Arda Guler, ale na posterunku był Augusto Batalla. W odpowiedzi z ostrego kąta uderzał Andrei Ratiu. Nie dał się jednak zaskoczyć Thibaut Courtois.

Niepowodzeniem zakończyły się także próby Viniciusa Juniora i Raula Asencio. Ten pierwszy nieczysto trafił w piłkę na szóstym metrze. Ten drugi minimalnie chybił, strzelając głową z linii pola bramkowego.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. "Los Blancos" nadal bardziej chcieli, niż mogli. A gospodarze bronili się z ponadprzeciętną determinacją.

Jeden z najsłabszych meczów w tym sezonie rozgrywał Kylian Mbappe. Nie dochodził do sytuacji strzeleckich albo uderzał bardzo niecelnie. Licznik jego bramek w La Liga zatrzymał się na 13.

W ostatnich 10 minutach gospodarze cofnęli się do głębokiej defensywy, szanując remis. Real nie był w stanie przebić muru. W efekcie stracił dwa punkty, w drugim meczu z rzędu nie trafiając do siatki rywala.

Przewaga lidera nad drugim w tabeli Villarrealem wynosi pięć "oczek", nad Barceloną - już sześć.

Statystyki meczu Rayo Vallecano 0 - 0 Real Madryt Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 13 21 Strzały celne 2 5 Strzały niecelne 8 10 Strzały zablokowane 3 6 Ataki 70 93

Rayo Vallecano – Real Madryt 0-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Wskazówki przekazane Viniciusowi Juniorowi przez Xabiego Alonso nie przyniosły dobrego efektu MARISCAL PAP

Jude Bellingham pod presją SERGIO PEREZ PAP

Wyraz twarzy Kyliana Mbappe mówi wszystko SERGIO PEREZ PAP