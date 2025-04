Real wysłał sygnał Barcelonie. Aż sześć doliczonych minut i kontuzja gwiazdy

Popularny "Carletto" od samego początku mógł czuć dumę z postawy podopiecznych. Kreowali oni znacznie groźniejsze okazje niż gospodarze. Dwukrotnie bliski strzelenia gola był choćby Fran Garcia. To jednak nie Hiszpan otworzył wynik . Sympatyków piłkarzy grających w białych koszulkach do euforii doprowadził Arda Guler. Turek przymierzył z dystansu, bramkarz co prawda trącił piłkę, lecz ta i tak zatrzepotała w siatce.

Następnie centymetrów zabrakło do tego, by tablica świetlna pokazywała rezultat 0:2. Futbolówka po uderzeniu Endricka turlała się prosto do celu. Dopiero w ostatniej możliwej chwili z linii bramkowej wybił ją jeden z defensorów Getafe. Real nie przestawał atakować. Dla porównania do przerwy gospodarze celnie uderzali tylko raz.