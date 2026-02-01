Real wydał po zmroku komunikat. Fatalne wieści z Madrytu. Barcelona już reaguje

Była 10. minuta meczu Real Madryt - Rayo Vallecano, gdy Jude Bellingham upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Nabawił się urazu mięśniowego przy próbie sprintu. Konieczna była natychmiastowa zmiana.

Już z grymasu twarzy zawodnika można było łatwo wywnioskować, że sprawa nie jest błaha. Pozostało czekać na oficjalny komunikat w tej sprawie. Ten pojawił się w godzinach wieczornych.

Jude Bellingham wypada z gry. Najprawdopodobniej opuści przynajmniej pięć spotkań, w tym dwa w Lidze Mistrzów

"Królewscy" wygrali derby stolicy 2:1. Zwycięską bramkę... w 100. minucie z rzutu karnego zdobył Kylian Mbappe. Drużyna ewidentnie targana jest kryzysem, a teraz traci jeszcze jednego ze swych liderów.

"Po badaniach przeprowadzonych dziś przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Jude'a Bellinghama zdiagnozowano uraz mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Jego powrót do zdrowia będzie monitorowany" - czytamy w oficjalnym serwisie internetowym madryckiego klubu.

Nie poinformowano o prognozowanym okresie leczenia. Natychmiast zajęły się tym jednak hiszpańskie media. Zgodnie twierdzą, że absencja Bellinghama potrwa przynajmniej miesiąc. To oznacza, że 22-letni pomocnik opuści najprawdopodobniej aż pięć spotkań.

Jeśli przewidywania co do długości kuracji znajdą potwierdzenie w faktach, Real rozegra bez Anglika ligowe potyczki z Valencią (8.02), Realem Sociedad (14.02) i Osasuną (22.02). Zawodnika zabraknie również w dwumeczu 1/16 finału Ligi Mistrzów.

W tej fazie Champions League ekipa z Santiago Bernabeu zmierzy się ponownie - jak w ostatniej kolejce fazy ligowej - z Benficą Lizbona. Spotkania zostaną rozegrane 17 i 25 lutego. Do rewanżu dojdzie w Madrycie.

O kontuzji Bellinghama, co zrozumiałe, bezzwłocznie poinformowały wszystkie serwisy z herbem Barcelony w witrynie. Sytuacja w tabeli La Liga jest arcyciekawa. Po 22 kolejkach "Duma Katalonii" zasiada na pozycji lidera, ale nad najgroźniejszym rywalem zachowuje tylko punkt przewagi.

