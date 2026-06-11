Real wybrał trenera. Hit na Santiago Bernabeu. Klub właśnie potwierdził

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Real Madryt wybrał trenera, który poprowadzi "Królewskich" w przyszłym sezonie. Zespół ze stolicy Hiszpanii prowadzić będzie Jose Mourinho. Portugalczyk podpisał umowę do 2029 roku.

Florentino Perez
Florentino PerezAlberto GardinAFP

Już od kilku dni jasne było, kto poprowadzi Real Madryt w przyszłym sezonie. Benfika Lizbona poinformowała bowiem, że "Królewscy" zapłacili piętnaście milionów euro za Jose Mourinho. Taką kwotę zapisano w ramach klauzuli odstępnego w umowie Portugalczyka z "Orłami".

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Pozostało jedynie wyczekiwanie na to, kiedy Real ogłosi oficjalnie po swojej stronie podpisanie umowy z legendarnym "The Special One". Nie było bowiem jasne, na jaki czas Portugalczyk zwiąże się z Realem i na jakich warunkach. Przekonaliśmy się o tym tuż przed startem mundialu 2026.

Mourinho trenerem Realu Madryt. Jest komunikat

Chwilę po godzinie 20:00 "Królewscy" opublikowali oficjalny komunikat w mediach społecznościowych. Z niego dowiadujemy się, że "Mou" będzie prowadził Real w najbliższych aż trzech sezonach. "Zarząd Realu Madryt C.F., która zebrał się dzisiaj, w czwartek 11 czerwca, pod przewodnictwem Florentino Pereza, podjął decyzję o mianowaniu Jose Mourinho trenerem pierwszego zespołu na kolejne trzy sezony, do 30 czerwca 2029 roku" - czytamy.

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Ofiarowanie Mourinho tak długiej umowy może stanowić pewne ryzyko. Wiadomo także, kiedy Portugalczyk zacznie swoją pracę. "Jose Mourinho dołączy do Realu Madryt 13 lipca, w dniu rozpoczęcia okresu przygotowawczego" - przekazano. Można spodziewać się, że tego dnia odbędzie się oficjalna konferencja prasowa z udziałem "Mou".

Warto przypomnieć, że jest to drugie podejście Mourinho do pracy w Realu Madryt. Poprzednie było naprawdę udane. Do pełni szczęścia zabrakło tylko zdobycia Ligi Mistrzów. 63-latek prowadził Real dotychczas w 178 meczach. Wygrał 127 z nich. Średnio zdobywał 2,3 punktu na mecz.

Mężczyzna w białej kurtce z logo klubu piłkarskiego stoi na murawie, z dłonią przy ustach, sprawiając wrażenie skupionego lub zamyślonego.
Jose Mourinho będzie trenerem Realu MadrytOSCAR DEL POZOAFP


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