Real wybrał trenera. Hit na Santiago Bernabeu. Klub właśnie potwierdził

Już od kilku dni jasne było, kto poprowadzi Real Madryt w przyszłym sezonie. Benfika Lizbona poinformowała bowiem, że "Królewscy" zapłacili piętnaście milionów euro za Jose Mourinho. Taką kwotę zapisano w ramach klauzuli odstępnego w umowie Portugalczyka z "Orłami".

Pozostało jedynie wyczekiwanie na to, kiedy Real ogłosi oficjalnie po swojej stronie podpisanie umowy z legendarnym "The Special One". Nie było bowiem jasne, na jaki czas Portugalczyk zwiąże się z Realem i na jakich warunkach. Przekonaliśmy się o tym tuż przed startem mundialu 2026.

Mourinho trenerem Realu Madryt. Jest komunikat

Chwilę po godzinie 20:00 "Królewscy" opublikowali oficjalny komunikat w mediach społecznościowych. Z niego dowiadujemy się, że "Mou" będzie prowadził Real w najbliższych aż trzech sezonach. "Zarząd Realu Madryt C.F., która zebrał się dzisiaj, w czwartek 11 czerwca, pod przewodnictwem Florentino Pereza, podjął decyzję o mianowaniu Jose Mourinho trenerem pierwszego zespołu na kolejne trzy sezony, do 30 czerwca 2029 roku" - czytamy.

Ofiarowanie Mourinho tak długiej umowy może stanowić pewne ryzyko. Wiadomo także, kiedy Portugalczyk zacznie swoją pracę. "Jose Mourinho dołączy do Realu Madryt 13 lipca, w dniu rozpoczęcia okresu przygotowawczego" - przekazano. Można spodziewać się, że tego dnia odbędzie się oficjalna konferencja prasowa z udziałem "Mou".

Warto przypomnieć, że jest to drugie podejście Mourinho do pracy w Realu Madryt. Poprzednie było naprawdę udane. Do pełni szczęścia zabrakło tylko zdobycia Ligi Mistrzów. 63-latek prowadził Real dotychczas w 178 meczach. Wygrał 127 z nich. Średnio zdobywał 2,3 punktu na mecz.

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Jose Mourinho będzie trenerem Realu Madryt OSCAR DEL POZO AFP





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