Real w tarapatach przed El Clasico. Złe wieści ze zgrupowania reprezentacji

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Rozgrywki ligowe chwilowo zwolniły i ustąpiły miejsca kolejnym spotkaniom reprezentacji narodowych. Kibice w Hiszpanii powoli myślą już o nadciągającym El Clasico. Sympatycy Realu Madryt w środę otrzymali jednak kiepskie wieści. Z powodu kontuzji łydki zgrupowanie kadry Hiszpanii opuścił Dean Huijsen. Lider La Liga może tym samym zaznać osłabienia przed prestiżowym starciem z FC Barceloną. Prognozy są dla nich korzystne, a kibice liczą, że wyścig z czasem nie będzie miał miejsca.

Dean Huijsen i Kylian Mbappe
Dean Huijsen i Kylian MbappeVYACHESLAV OSELEDKOAFP

Wielkimi krokami zbliża się najbardziej wyczekiwany mecz w hiszpańskiej piłce. Kolejne El Clasico zaplanowano już na 26 października. Real Madryt za wszelką cenę będzie chciał się zemścić za ostatnią porażkę, która ostatecznie pogrzebała ich marzenia o tytule mistrzowskim. W porywającym widowisku Real już po pierwszym kwadransie prowadził 2:0. Klub z Madrytu nie był jednak w stanie utrzymać tej przewagi. FC Barcelona wykonała niesamowity zryw, dzięki któremu do szatni schodzili z prowadzeniem 4:2.

Zarówno Real, jak i Barcelona zanotowały w tym sezonie La Liga po jednej porażce. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso uległa w derbach Atletico 2:5. W tamtym momencie Barcelona wykorzystała potknięcie odwiecznego przeciwnika i wskoczyła na pozycję lidera.

I utrzymała tam się tylko tydzień - w ostatni weekend "Duma Katalonii" nieoczekiwanie przegrała z Sevillą aż 1:4. Ta klęska oraz remis 1:1 z Rayo Vallecano sprawiły, że po ośmiu kolejkach ligowych na fotelu lidera zasiadł Real. Przewaga nad Barceloną jest zaledwie dwupunktowa, lecz zwycięstwo w Klasyku powiększyłoby różnicę.

    Kontuzja w Realu Madryt. Za chwilę spotkanie z Barceloną

    Niepokojące informację dotarły do Madrytu w środę, wprost ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Selekcjoner Luis de la Fuente w najbliższych spotkaniach eliminacji mistrzostw świata nie będzie mógł skorzystać z Deana Huijsena. Jak poinformowała tamtejsza federacja piłkarska, zawodnik przybył na zgrupowanie, uskarżając się na problemy mięśniowe. Hiszpan we wtorek nie trenował, a w środę po przeprowadzeniu badań potwierdzono uraz 20-latka.

    Huijsen ostatecznie opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. W jego miejsce powołany został Aymeric Laporte, który latem wrócił do ojczyzny i został nowym piłkarzem Athleticu Bilbao.

    Wkrótce po oficjalnym komunikacie federacji swoje oświadczenie wystosował sam klub. Real potwierdził problemy zdrowotne swojego zawodnika, który doznał kontuzji mięśnia płaszczkowatego prawej łydki.

    Kibice szybko mogli spanikować, biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami prestiżowy pojedynek z Barceloną. Wydaje się jednak, że występ utalentowanego obrońcy w El Clasico nie jest zagrożony. Zdaniem Fabrizio Romano 20-latek będzie pauzował maksymalnie do dwóch tygodni, co pozwoli wrócić mu do gry akurat na kluczowe spotkanie rundy jesiennej.

    Real Madryt - Villarreal. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
    Dwoje piłkarzy w białych strojach świętuje zdobycie bramki na murawie stadionu, w tle widać kibiców na trybunach i kilku zawodników przeciwnika.
    Dejan Huijsen i Kylian Mbappe w barwach Realu MadrytIvan TerronAFP
    Dwóch piłkarzy w białych strojach obejmuje się na murawie stadionu, wokół nich tłum kibiców na trybunach oraz osoby w kamizelkach porządkowych w tle.
    Kylian Mbappe i Vinicius Junior bohaterami meczu Realu Madryt z VillarrealemOSCAR DEL POZOAFP
    Wojciech Szczęsny w pojedynku z Kylianem Mbappe
    Wojciech Szczęsny w pojedynku z Kylianem MbappeISMAEL ADNAN YAQOOB / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

