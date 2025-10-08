Real w tarapatach przed El Clasico. Złe wieści ze zgrupowania reprezentacji

Wielkimi krokami zbliża się najbardziej wyczekiwany mecz w hiszpańskiej piłce. Kolejne El Clasico zaplanowano już na 26 października. Real Madryt za wszelką cenę będzie chciał się zemścić za ostatnią porażkę, która ostatecznie pogrzebała ich marzenia o tytule mistrzowskim. W porywającym widowisku Real już po pierwszym kwadransie prowadził 2:0. Klub z Madrytu nie był jednak w stanie utrzymać tej przewagi. FC Barcelona wykonała niesamowity zryw, dzięki któremu do szatni schodzili z prowadzeniem 4:2.

Zarówno Real, jak i Barcelona zanotowały w tym sezonie La Liga po jednej porażce. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso uległa w derbach Atletico 2:5. W tamtym momencie Barcelona wykorzystała potknięcie odwiecznego przeciwnika i wskoczyła na pozycję lidera.

I utrzymała tam się tylko tydzień - w ostatni weekend "Duma Katalonii" nieoczekiwanie przegrała z Sevillą aż 1:4. Ta klęska oraz remis 1:1 z Rayo Vallecano sprawiły, że po ośmiu kolejkach ligowych na fotelu lidera zasiadł Real. Przewaga nad Barceloną jest zaledwie dwupunktowa, lecz zwycięstwo w Klasyku powiększyłoby różnicę.

Kontuzja w Realu Madryt. Za chwilę spotkanie z Barceloną

Niepokojące informację dotarły do Madrytu w środę, wprost ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Selekcjoner Luis de la Fuente w najbliższych spotkaniach eliminacji mistrzostw świata nie będzie mógł skorzystać z Deana Huijsena. Jak poinformowała tamtejsza federacja piłkarska, zawodnik przybył na zgrupowanie, uskarżając się na problemy mięśniowe. Hiszpan we wtorek nie trenował, a w środę po przeprowadzeniu badań potwierdzono uraz 20-latka.

Huijsen ostatecznie opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. W jego miejsce powołany został Aymeric Laporte, który latem wrócił do ojczyzny i został nowym piłkarzem Athleticu Bilbao.

Wkrótce po oficjalnym komunikacie federacji swoje oświadczenie wystosował sam klub. Real potwierdził problemy zdrowotne swojego zawodnika, który doznał kontuzji mięśnia płaszczkowatego prawej łydki.

Kibice szybko mogli spanikować, biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami prestiżowy pojedynek z Barceloną. Wydaje się jednak, że występ utalentowanego obrońcy w El Clasico nie jest zagrożony. Zdaniem Fabrizio Romano 20-latek będzie pauzował maksymalnie do dwóch tygodni, co pozwoli wrócić mu do gry akurat na kluczowe spotkanie rundy jesiennej.

Rozwiń

Real Madryt - Villarreal. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Dejan Huijsen i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt Ivan Terron AFP

Kylian Mbappe i Vinicius Junior bohaterami meczu Realu Madryt z Villarrealem OSCAR DEL POZO AFP

Wojciech Szczęsny w pojedynku z Kylianem Mbappe ISMAEL ADNAN YAQOOB / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP