Real w pościgu za Barceloną, trener stracił cierpliwość. "Nie może tak robić"

Dwie sytuacje sam na sam z Davidem Sorią miał Endrick, który debiutował w podstawowym składzie w LaLiga. To, że stało się to dopiero 23 kwietnia, sporo mówi o sposobie zarządzania rezerwowymi przez Carlo Ancelottiego w tym sezonie. Trzeba jednak przyznać, że 18-latek nie wykorzystał tej szansy zbyt dobrze. W pierwszej z okazji trafił w bramkarza, a w drugiej chciał go przelobować, ale nie wyszła mu podcinka, nie trafił czysto futbolówki mimo że nie był naciskany przez żadnego z obrońców. Być może czuł, że znajdował się na spalonym (gdyby padł gol, VAR wycofałby trafienie), ale i tak jego nonszalancja kosztowała go zmianę.