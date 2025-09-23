Partner merytoryczny: Eleven Sports

Real ucieka Barcelonie. Beniaminek rozbity. Duet egzekutorów bez cienia litości

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Real Madryt pokonał 4:1 Levante na jego terenie w 6. kolejce La Liga. O triumfie "Królewskich" przesądził duet niezawodnych egzekutorów - Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Ten pierwszy zaliczył bramkę i asystę, ten drugi pokonał golkipera rywali dwukrotnie. Ekipa Xabiego Alonso umocniła się na pozycji lidera i ponownie ma pięć punktów przewagi nad Barceloną. W La Liga jako jedyna nie straciła jeszcze punktu.

Vinicius Junior (drugi z lewej) i Kylian Mbappe okazali się pierwszoplanowymi postaciami wygranego meczu z Levante
Vinicius Junior (drugi z lewej) i Kylian Mbappe okazali się pierwszoplanowymi postaciami wygranego meczu z LevanteJOSE JORDANAFP

Kronikarze robili wszystko, by zbudować wokół tego spotkania chociaż namiastkę dramaturgii. Przypomniano więc, że z ostatnich pięciu potyczek między tymi zespołami Real zdołał wygrać tylko dwie. Raz zremisował, w dwóch kolejnych poniósł porażkę.

W konfrontacji beniaminka z liderem tabeli nie było jednak miejsca na prognozowanie sensacji. "Los Blancos" przystępowali do tego starcia w roli murowanych faworytów. Gospodarze mogli jedynie liczyć, że rywalom przytrafi się słabsza dyspozycja dnia.

Beniaminek rozbity przez giganta. Real Madryt na szczycie tabeli z kompletem punktów

Pierwszą groźną akcję przeprowadzili wprawdzie piłkarze Levante (zakończoną minimalnie chybionym stzrałem), ale potem na murawie dominowali już tylko "Królewscy". Rezultat spotkania mogli otworzyć w 21. minucie. Po uderzeniu Franco Mastantuono piłka zatrzymała się jednak na poprzeczce.

Kilka chwil później było już 0:1. Kapitalnie zewnętrzną częścią stopy przymierzył wówczas Vinicius Junior. Totalnie zaskoczony Mathew Ryan nie podjął nawet próby interwencji.

Prowadzenie wicemistrzów Hiszpanii podwyższył wkrótce Mastantuono. Tym razem Vinicius Junior wcielił się w rolę asystenta. Po jego zagraniu 18-latek z Argentyny huknął nie do obrony w samo "okienko". To dla niego premierowe trafienie w barwach Realu.

Zobacz również:

Złota Piłka
Piłka nożna

Ma Złotą Piłkę. W dniu uroczystej gali ogłoszono wyrok. Jednak kara więzienia

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron znów jako pierwsi groźnie zaatakowali gospodarze. Tym razem natarcie przyniosło im powodzenie. Była 54. minuta, gdy Karl Etta Eyong uprzedził desperacko interweniującego Thibaut Courtois i wepchnął futbolówkę do siatki z najbliższej odległości głową.

    Odpowiedź ekipy Xabiego Alonso? Była bezwzględna. Hegemon zadał dwa kolejne ciosy, a w roli głównej wystąpił Kylian Mbappe. Potrzebował na to niespełna 120 sekund.

    Najpierw Francuz zamienił na bramkę rzut karny, podyktowany za faul na nim samym. Potem stanął oko w oko z Ryanem, minął go swobodnie i skierował piłkę do pustej bramki. Tym sposobem w 66. minucie zrobiło się 1:4.

    Zanosiło się na pogrom, ale więcej goli na kameralnym obiekcie nie padło. Madrytczycy wygrali w lidze szósty mecz z kolei i jako jedyni mogą się pochwalić kompletem punktów. Barcelona, mająca na koncie jeden mecz rozegrany mniej, ponownie traci do lidera pięć "oczek".

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski definitywnie stracił pozycję. Nie ma powrotu. Tak wygląda nowa lista

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      La Liga
      6 kolejka
      23.09.2025
      21:30
      Zakończony
      Etta Eyong
      54'
      Vinicius Junior
      28'
      Franco Mastantuono
      38'
      Kylian Mbappe
      64' (k.) , 66'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Levante UD
      Real Madryt
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Levante UD
      1 - 4
      Real Madryt
      Posiadanie piłki
      37%
      63%
      Strzały
      11
      24
      Strzały celne
      2
      10
      Strzały niecelne
      3
      11
      Strzały zablokowane
      6
      3
      Ataki
      83
      119
      Real Sociedad – Real Madryt 1-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarz w białym stroju drybluje piłkę, otoczony przez trzech zawodników w granatowo-czerwonych strojach na murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej.
      Tym strzałem Vinicius Junior otworzył wynik spotkania BIEL ALINO PAP
      Grupa piłkarzy drużyny w białych strojach świętuje wspólnie na boisku po zdobyciu gola, unosząc ręce w geście radości, z tłumem kibiców w tle.
      Gratulacje od kolegów odbiera Franco Mastantuono (nr 30)BIEL ALINO PAP
      Dwaj mężczyźni obejmują się z uśmiechem na boisku piłkarskim, jeden z nich ubrany jest w strój sportowy drużyny piłkarskiej Realu Madryt, drugi w ciemne ubranie, na trybunach widoczny tłum kibiców.
      Trener Xabi Alonso i Kylian Mbappe, z siedmioma bramkami na koncie najskuteczniejszy snajper La LigaJOSE JORDANAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja