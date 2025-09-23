Real ucieka Barcelonie. Beniaminek rozbity. Duet egzekutorów bez cienia litości

Kronikarze robili wszystko, by zbudować wokół tego spotkania chociaż namiastkę dramaturgii. Przypomniano więc, że z ostatnich pięciu potyczek między tymi zespołami Real zdołał wygrać tylko dwie. Raz zremisował, w dwóch kolejnych poniósł porażkę.

W konfrontacji beniaminka z liderem tabeli nie było jednak miejsca na prognozowanie sensacji. "Los Blancos" przystępowali do tego starcia w roli murowanych faworytów. Gospodarze mogli jedynie liczyć, że rywalom przytrafi się słabsza dyspozycja dnia.

Beniaminek rozbity przez giganta. Real Madryt na szczycie tabeli z kompletem punktów

Pierwszą groźną akcję przeprowadzili wprawdzie piłkarze Levante (zakończoną minimalnie chybionym stzrałem), ale potem na murawie dominowali już tylko "Królewscy". Rezultat spotkania mogli otworzyć w 21. minucie. Po uderzeniu Franco Mastantuono piłka zatrzymała się jednak na poprzeczce.

Kilka chwil później było już 0:1. Kapitalnie zewnętrzną częścią stopy przymierzył wówczas Vinicius Junior. Totalnie zaskoczony Mathew Ryan nie podjął nawet próby interwencji.

Prowadzenie wicemistrzów Hiszpanii podwyższył wkrótce Mastantuono. Tym razem Vinicius Junior wcielił się w rolę asystenta. Po jego zagraniu 18-latek z Argentyny huknął nie do obrony w samo "okienko". To dla niego premierowe trafienie w barwach Realu.

Po zmianie stron znów jako pierwsi groźnie zaatakowali gospodarze. Tym razem natarcie przyniosło im powodzenie. Była 54. minuta, gdy Karl Etta Eyong uprzedził desperacko interweniującego Thibaut Courtois i wepchnął futbolówkę do siatki z najbliższej odległości głową.

Odpowiedź ekipy Xabiego Alonso? Była bezwzględna. Hegemon zadał dwa kolejne ciosy, a w roli głównej wystąpił Kylian Mbappe. Potrzebował na to niespełna 120 sekund.

Najpierw Francuz zamienił na bramkę rzut karny, podyktowany za faul na nim samym. Potem stanął oko w oko z Ryanem, minął go swobodnie i skierował piłkę do pustej bramki. Tym sposobem w 66. minucie zrobiło się 1:4.

Zanosiło się na pogrom, ale więcej goli na kameralnym obiekcie nie padło. Madrytczycy wygrali w lidze szósty mecz z kolei i jako jedyni mogą się pochwalić kompletem punktów. Barcelona, mająca na koncie jeden mecz rozegrany mniej, ponownie traci do lidera pięć "oczek".

Statystyki meczu Levante UD 1 - 4 Real Madryt Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 11 24 Strzały celne 2 10 Strzały niecelne 3 11 Strzały zablokowane 6 3 Ataki 83 119

Tym strzałem Vinicius Junior otworzył wynik spotkania BIEL ALINO PAP

Gratulacje od kolegów odbiera Franco Mastantuono (nr 30) BIEL ALINO PAP

Trener Xabi Alonso i Kylian Mbappe, z siedmioma bramkami na koncie najskuteczniejszy snajper La Liga JOSE JORDAN AFP