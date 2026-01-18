Real Sociedad - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona w ramach 20. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Po świetnych występach w Superpucharze Hiszpanii (zakończonymi zdobyciem trofeum - red.) oraz Pucharze Króla, FC Barcelona wraca do rywalizacji w La Liga. Tym razem "Blaugrana" zmierzy się na wyjeździe z Realem Socieded San Sebastian i spróbuje przedłużyć serię zwycięstw trwającą już 11 meczów z rzędu.

Piłkarze z San Sebastian przed tym weekendem plasowali się na 11. miejscu w tabeli La Liga z dorobkiem 21 punktów 19. kolejkach. Gospodarze przechodzą przez etap przebudowy. Po siedmiu latach zespół opuścił trener Imanol Alguacil i zwłaszcza początek sezonu w jego wykonaniu był fatalny. Następcą Alguacila został Sergio Francisco, ale nie poradził on sobie z zadaniem poukładania drużyny i 21 grudnia zastąpił go Pellegrino Matarazzo. Jak na razie bilans nowego szkoleniowca to remis 1:1 z Atletico Madryt, wygrana 2:1 z Getafe i awans do ćwierćfinału Pucharu Króla po rzutach karnych z Osasuną Pampeluna.

W rundzie jesiennej FC Barcelona pokonała Real Sociedad po trafieniach Julesa Kounde i Roberta Lewandowskiego. Jedyne trafienie dla "Erreali" zaliczył Alvaro Odriozola. Natomiast biorąc pod uwagę bilans ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań, cztery z nich wygrała "Barca", a jedno Real Sociedad. Baskowie są jedną z najgorzej grających drużyn u siebie w La Liga, co sprawia, że Barcelona jest jeszcze większym faworytem tej konfrontacji.

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Takefusa Kubo jest jednym z liderów Realu Sociedad JOSE LUIS CONTRERAS AFP