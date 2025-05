Real Madryt rusza z ofensywą transferową. Pierwszy hit już dogadany

By jednak "Los Blancos" byli w stanie zagrozić "Barcy" rozpędzonej do granic możliwości pod rządami Hansiego Flicka, konieczne będą odpowiednie wzmocnienia. Zarząd Realu ma już konkretny plan na lato i wygląda na to, że pierwszy punkt został w tym przypadku zrealizowany.