Powoli na horyzoncie pojawia się początek najlepszych piłkarskich lig świata. Mimo że do startu pozostało jeszcze kilka tygodni wokół największych klubów na świecie już jest głośno. Wszystko ze względu na okienko transferowe. Mnóstwo ruchów odbyło się w Realu Madryt. Drużynę wzmocnili Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Beranrdo Silva oraz Denzel Dumfries. Wydaje się również, że kwestią czasu jest pozyskanie Yana Diomande oraz Rodriego.

W klubie doszło także do kilku rozstań, a z ekipą rozstali się już David Alaba czy Dani Carvajal. Do tego grona niebawem dołączyć ma także Gonzalo Garcia. "Królewscy" według najnowszych doniesień medialnych są dogadani ws. sprzedaży gracza do Fulham za 40 milionów euro. To oznacza, że ten również będzie zmuszony do pożegnania z Mbappe i spółką.

Jeszcze tego samego dnia najlepiej poinformowani dziennikarze ujawnili, kto może trafić na Santiago Bernabeu w zastępstwo za młodego napastnika. Oto szczegóły.

Real znów działa na rynku. To było błyskawicznie

Jak przekazał Matteo Moretto chodzi o Carlosa Espiego. Klauzula odstępnego za gracza Levante ma wynosić jedyne 25 milionów euro. Całe przenosiny mogą zostać dopięte niezwykle szybko. - Transfer Carlosa Espiego do Realu Madryt może być błyskawiczny. Napastnik mógłby opuścić Levante za klauzulę odstępnego w wysokości 25 milionów euro - czytamy.

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Zaledwie kilka chwil później swoje "pięć groszy" dodał Fabrizo Romano. Dobrze poinformowany dziennikarz poinformował, że przenosiny to jedynie kwestia czasu, bowiem padło słynne "here we go". I co ciekawe, po kilku minutach Real Madryt poinformował o pozyskaniu gracza. 21-latek podpisał kontrakt do końca czerwca 2031 roku.

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Jeśli transfery wcześniej wspomnianych Diomande oraz Rodriego dojdą do skutku, to Real będzie można śmiało nazywać "królami polowania" na rynku. Pod znakiem zapytania stoi jednak fakt, jak drużynę poukłada Jose Mourinho.

Gonzalo Garcia, Vinicius Junior i Kylian Mbappe JOSE JORDAN AFP





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