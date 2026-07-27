Real się nie zatrzymuje, 60 milionów za mistrza świata. Jest zielone światło

Już ponad tydzień temu zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Najlepszą ekipą okazali się Hiszpanie, którzy w wielkim finale ograli 1:0 Argentyńczyków. Bohaterem meczu został Ferran Torres, który strzelił gola decydującego o tytule mistrza świata.

Co więcej, kadra "La Furia Roja" zgarnęła również wszystkie nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Unai Simon, a najlepszym młodym zawodnikiem został Pau Cubarsi. Najcenniejsza nagroda, czyli tytuł MVP turnieju trafił natomiast w ręce środkowego pomocnika - Rodriego.

Jego forma została dostrzeżona również przez największe kluby na świecie. W końcu w mediach od dłuższego czasu jest głośno wokół jego potencjalnego transferu. 30-latek odrzucił ofertę przedłużenia umowy od Manchesteru City i ma być zdecydowany na zmianę barw. Najpoważniejszym kandydatem do jego pozyskania wydaje się Real Madryt.

Według niedawnych informacji, gracz miał już nawet dojść do porozumienia z "Królewskimi" ws. warunków kontraktu. I niebawem może dojść w sprawie zmiany barw do kluczowego ruchu.

Real gotowy na złożenie oferty. Piłkarz ma być zdecydowany

Jak donosi Nicolo Schira, Real jest już gotowy na złożenie pierwszej oferty Manchesterowi City. Ta ma wynieść między 50, a 60 milionów euro. W przypadku finalizacji transferu umowa pomocnika obowiązywałaby do 2030 roku.

- Real Madryt jest gotowy złożyć swoją pierwszą ofertę (około 50-60 mln) Manchesterowi City, aby spróbować podpisać kontrakt z Rodrim. Ten odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu od Manchesteru, ponieważ chce dołączyć do "Los Blancos". Uzgodniono już warunki kontraktu do 2030 roku - czytamy.

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W aktualnym okienku transferowe Real Madryt jest niezwykle aktywny. W swoje szeregi sprowadził już takich graczy jak Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva oraz Ibrahima Konate. Poza tym na etapie finalizacji są przenosiny Yana Diomande.

Rodri z pucharem mistrzostw świata FRANCK FIFE AFP

Yan Diomande Michael Miller/ISI Photos AFP

Florentino Perez Burak Akbulut AFP





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