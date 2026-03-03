Kibice Realu Madryt dopiero co musiali przełknąć gorzką pigułkę w postaci kontuzji kolana Kyliana Mbappe, która wyłączyła Francuza z gry na kilka tygodni.

Nadal nie wiadomo, ile dokładnie będzie pauzował Francuz. Wokół jego urazu więzadła bocznego w lewym kolanie panuje bardzo duże zamieszanie. Mbappe jednak będzie leczył się zachowawczo i nie podda się operacji.

Niedługo później nadszedł kolejny, jeszcze boleśniejszy cios. Real Madryt i wszyscy Brazylijczycy muszą pogodzić się z tragedią Rodrygo. Okazuje się, że skrzydłowy "Królewskich" zerwał więzadło krzyżowe przednie i łąkotkę zewnętrzną w prawej nodze.

Kontuzja Mbappe to nie koniec problemów. Real potwierdza: Rodrygo zerwał więzadło krzyżowe przednie i łąkotkę zewnętrzną

Fatalne wieści Real Madryt przekazał w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej.

- Po badaniach przeprowadzonych dzisiaj przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Rodrygo zdiagnozowano zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i zerwanie łąkotki zewnętrznej prawej nogi - podaje Real Madryt.

Tym samym potwierdziły się fatalne przesłanki, które wcześniej w mediach publikowała madrycka "Marca". Dziennikarze już wcześniej informowali, że Rodrygo zerwał więzadło krzyżowe. Aby mieć całkowitą pewność, trzeba było jednak poczekać na oficjalny komunikat Realu Madryt.

Rodrygo będzie musiał poddać się operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Tylko dzięki niej będzie mógł wrócić jeszcze do sprawności i gry w piłkę na najwyższym poziomie. Szczegóły leczenia kolana brazylijskiego piłkarza w tym momencie nie są jednak znane.

Rodrygo nie jest jedynym zawodnikiem Realu Madryt, który w ostatnim czasie zerwał więzadło krzyżowe. Spotkało to również Edera Militao i Daniego Carvajala. Niedawno cały sezon przez taką kontuzję opuścił również Thibaut Courtois. W Barcelonie więzadła zrywali Gavi i Bernal, a więc zawodnicy bardzo młodzi.

Dla zawodowego piłkarza zerwane więzadło krzyżowe to jedna z najgorszych możliwych kontuzji. To, co prawda, jeszcze nie koniec kariery. Trudno jednak wrócić po niej do pełni formy prezentowanej sprzed odniesienia urazu.

