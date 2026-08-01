Fani Realu Madryt zapewne chcieliby jak najszybciej zapomnieć o tym, co wydarzyło się w sezonie 2025/2026. Ich zespół, który miał siać postrach na arenie krajowej oraz międzynarodowej, zakończył kampanię bez żadnego znaczącego trofeum. Dodatkowo, w szatni "Królewskich" narastała frustracja, która z czasem eskalowała do poziomu rękoczynów.

Jedną z twarzy tej patowej sytuacji stał się Alvaro Arbeloa. Mniej więcej w połowie sezonu został on szkoleniowcem pierwszej drużyny "Królewskich", zastępując na tym stanowisku Xabiego Alonso. Nie udało mu się jednak opanować chaosu, przetaczającego się przez madrycki klub.

Jeszcze przed końcem sezonu 2025/2026 pojawiły się doniesienia o poszukiwaniach następcy Arbeloi. Mało kto łudził się, że dotychczasowy trener Realu pozostanie na stanowisku po tak kontrowersyjnym sezonie. Miejsce Hiszpana ostatecznie zajął jego mentor sprzed lat - Jose Mourinho.

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W międzyczasie otrzymaliśmy informacje ws. nowego miejsca pracy Arbeloi. Poprzedni trener "Królewskich" znalazł bowiem zatrudnienie w Fulham. Swoją kadencję w brytyjskim klubie rozpoczął on od... małego "sabotażu" Realu Madryt.

Były szkoleniowiec madryckiej ekipy postanowił ściągnąć na Craven Cottage kilku byłych podopiecznych. Dotychczas w jego kręgu zainteresowań znajdowali się Gonzalo Garcia oraz Cesar Palacios. Hiszpańskie media donoszą jednak, że lista ta powiększyła się właśnie o kolejne interesujące nazwisko.

Mowa o Thiago Pitarchu, a więc 18-letnim talencie "Los Blancos", który za kadencji Arbeloi miał okazję rozegrać kilka spotkań w pierwszym składzie Realu Madryt. Hiszpański szkoleniowiec wystawiał go między innymi w Lidze Mistrzów, podczas starć z takimi zespołami jak Manchester City czy Bayern Monachium. Od marca Pitarch stał się także stałym elementem rotacji podczas ligowych batalii madryckiej ekipy. Dotychczas nastolatek rozegrał 16 spotkań w barwach pierwszej drużyny Realu, notując 2 asysty. Co ciekawe, obydwie zdobył w meczu z Athleticiem Bilbao, rozegranym w ramach 38. kolejki La Ligi.

Nie da się więc ukryć, że Arbeloa wyraźnie ufał nastoletniemu gwiazdorowi. Nie można się więc dziwić, że teraz bardzo chętnie znalazłby dla niego miejsce w szeregach swojej nowej ekipy. Dla Mourinho może to być z kolei bardzo trudny dylemat. Ciężko stwierdzić, czy w obliczu pozyskania Bernardo Silvy, nastoletni pomocnik dostanie szansę regularnej gry. Zdaniem hiszpańskiego portalu "MARCA" jest to scenariusz bardzo wątpliwy. Z drugiej strony, pozbywanie się tak utalentowanego piłkarza z pewnością nie leży w interesie żadnego szkoleniowca. Rozsądną opcją wydaje się więc wypożyczenie, jednak ciężko stwierdzić, czy obydwa kluby byłyby usatysfakcjonowane takim rozwiązaniem.

Jose Mourinho PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Alvaro Arbeloa PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Thiago Pitarch Denis Doyle Getty Images





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