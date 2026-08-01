Real położył fortunę na stole, nagły impas w negocjacjach. Strach zajrzał do stolicy

Real Madryt po dwóch bardzo nieudanych sezonach, trzech zwolnionych trenerach, zdecydował się wejść na rynek transferowy w sposób znany z najlepszych czasów Florentino Pereza. "Królewscy" jeszcze przed początkiem sierpnia zapewnili sobie aż pięć wzmocnień.

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Wszystko po to, aby Jose Mourinho dostał kadrę jak najbardziej gotową do rywalizacji na wszystkich frontach. Tego lata do Realu trafili już: Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marca Cucurella oraz najnowszy transfer do ofensywy Carlos Espi. Skąd pieniądze na takie ruchy? Ze sprzedaży wychowanków.

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Real oddał tylko dwóch piłkarzy z pierwszego składu. Byli to niechciani w klubie - Dani Ceballos (rozwiązanie umowy) i Fran Garcia (sprzedaż 50% praw za 4 miliony euro). Wedle przewidywań wygenerował z kolei niespełna 200 milionów ze sprzedaży. Większość to efekt transferów Nico Paza oraz Gonzalo Garcii (jeszcze niepotwierdzony).

Wydaje się, że "Królewskim" pozostały jeszcze dwa wzmocnienia. Trwają negocjacje z Manchesterem City ws. Rodriego. Wisienką na torcie miał być z kolei Yan Diomande. 19-letni skrzydłowy to jednak wydatek ponad połowy zarobionych pieniędzy. Mowa o kwotach przekraczających klubowy rekord transferowy.

Pierwsze plotki o tym ruchu pojawiły się w piątek 24 lipca. Po dwóch dniach dostaliśmy "here we go" od Fabrizio Romano. Wobec tego wszystko wskazywało na to, że transakcja jest dopięta i kwestią czasu jest jej oficjalne ogłoszenie. Mijały jednak dni i godziny, a komunikatu ze strony Realu nie było.

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Po tygodniu - w piątek 31 lipca aktualizację przekazał Florian Plettenberg. Niemiecki dziennikarz poinformował, że ostatnia oferta przesłana przez Real Madryt nie spotkała się nawet z odpowiedzią ze strony RB Lipsk. Niemiecki klub nie zareagował na propozycję ze stolicy Hiszpanii.

To oczywiście sprawia, że sytuacja robi się napięta, choć do końca okna został jeszcze miesiąc. Real chciał jednak uniknąć scenariusza, w którym Diomande udaje się z RB Lipsk na obóz przygotowawczy do Austrii. Plettenberg przekazał, że to już jest praktycznie niemożliwe i Iworyjczyk rano wyleci razem z zespołem.

Ciekawostką jest, że karierą Diomande zarządza ta sama agencja menadżerska, która obecnie prowadzi negocjacje kontraktowe ws. przedłużenia umowy z Viniciusem Juniorem. Sytuacja w obu przypadkach robi się napięta, a w idealnym sportowym scenariuszu obaj są filarami drużyny Jose Mourinho na skrzydłach.

Vinicius Junior zabrał głos na temat swojej przyszłości w Realu Madryt FADEL SENNA AFP





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