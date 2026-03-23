Real Madryt udanie zrewanżował się za ostatnie ligowe derby stolicy Hiszpanii, w których Atletico wygrało aż 5:2. Tym razem to "Los Blancos" okazali się lepsi i pokonali rywala zza miedzy 3:2.

Porażka była bolesnym ciosem dla kibiców Atletico Madryt. Kolejny, jeszcze bardziej druzgocący, nadszedł już po meczu.

Legenda opuszcza Madryt. Najlepszy strzelec w historii klubu. Najwięcej występów wśród piłkarzy zagranicznych

Fabrizio Romano poinformował bowiem, że z klubem po sezonie pożegna się jego absolutna legenda.

- Antoine Griezmann do Orlando City, here we go! Ustne porozumienie osiągnięte w sprawie dołączenia francuskiej gwiazdy do zespołu MLS - podaje Fabrizio Romano.

Antoine Griezmann przeniesie się do Orlando City na zasadzie wolnego transferu. Umowa Francuza z klubem wygasa po bieżącym sezonie.

Madrycka "Marca" donosi, że jeszcze w tym tygodniu Antoine Griezmann uda się na Florydę, aby dopełnić formalności ws. swoich przenosin do Orlando City.

Antoine Griezmann to absolutna legenda Atletico Madryt i hiszpańskiej piłki. Żaden inny obcokrajowiec nie rozegrał większej liczby meczów w tamtejszej lidze. Griezmann obecnie ma ich 556.

Dla samego Atletico Madryt Antoine Griezmann rozegrał łącznie 488 meczów we wszystkich rozgrywkach. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie dobije do 500. Francuz w przeszłości grał również w Realu Sociedad San Sebastian oraz w FC Barcelona.

Więcej występów dla Atletico w historii mają tylko Adelardo, Jan Oblak i Koke, który jest absolutnym i niedoścignionym rekordzistą. Nikt natomiast nie zdobył dla tego klubu większej liczby goli niż Griezmann. Francuz na ten moment ma ich aż 211.

Tym samym na Metropolitano kończy się pewna wspaniała era. Antoine Griezmann odchodzi z tego klubu jako piłkarz prezentujący wciąż wysoką formę mimo 35 lat "na karku".

Sukcesy Antoine'a Griezmanna:

Z Atletico Madyt:

Liga Europy UEFA - 2017/18

Superpuchar UEFA - 2018

Z FC Barcelona:

Puchar Króla - 2020/21

Z reprezentacją Francji:

Mistrzostwo świata - 2018

Liga Narodów UEFA - 2020/21

Osiągnięcia indywidualne:

Król strzelców Euro 2016

Zawodnik turnieju Euro 2016

Piłkarz sezonu Ligi Europy 2017/18

Wielokrotnie w drużynie roku UEFA i La Liga

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

Raul Asencio i Antoine Griezmann

FC Barcelona - Rayo Vallecano 1-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport