Stali obserwatorzy batalii w La Liga znają ten schemat już na pamięć. W sobotę Barcelona wygrywa ligowe spotkanie i umacnia się na pozycji lidera/. Dzień później Real rzuca się w pościg i próbuje odrobić stracony dystans.

Tym razem obrońcy tytułu zwycięsko zakończyli derby Katalonii, pokonując w gościnie Espanyol 2:0. Ekipa z Madrytu na swoim terenie mierzyła się z Betisem Sewilla. Niby w roli faworyta, ale bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe.

Real - Betis. Gonzalo Garcia w roli egzekutora. Trzy ciosy dublera, goście w niskim parterze

Od pierwszych minut wyraźną przewagę osiągnęli "Królewscy". Na bramkę gości sunął atak za atakiem. Rzutu karnego już w początkowych fragmentach domagał się Vinicius Junior, ale arbiter pozostał na jego sugestie nieczuły.

Napór gospodarzy przyniósł efekt w 20.minucie. Z rzutu wolnego na dalszy słupek zacentrował Rodrygo, tam głową uderzył Gonzalo Garcia i zrobiło się 1:0. Dla 21-letniego snajpera, który z rezerw został ściągnięty ostatniego lata, to pierwsze trafienie w La Liga.

Do przerwy rezultat nie uległ zmianie. Ekipa a Andaluzji w pierwszej odsłonie nie pokazała nic, co mogłoby zwiastować wyrównany bój w w dalszej fazie potyczki. I jak się okazało, nie była to obserwacja jałowa.

Po zmianie stron, "Los Blancos" przypuścili szturm, by jak najszybciej "zamknąć" spotkanie. Efekt? Cztery kolejne bramki.

Gonzalo Garcia wpisał się na listę strzelców jeszcze dwukrotnie, stając się niekwestionowanym bohaterem dnia. Golkipera rywali pokonali również Raul Asencio i Fran Garcia. Honorowe trafienie zaliczył Cucho Hernandez.

Tym sposobem Real ponownie zbliżył się do liderującej Barcelony. Jego strata do "Dumy Katalonii" wynosi cztery punkty. Bez kurującego się Mbappe o skuteczny pościg za "Blaugraną" będzie jednak z kolejki na kolejkę coraz trudniejszy.

Statystyki meczu Real Madryt 5 - 1 Real Betis Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 19 13 Strzały celne 9 5 Strzały niecelne 5 7 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 104 62

Gonzalo Garcia, pierwszoplanowa postać niedzielnego popołudnia SERGIO PEREZ PAP