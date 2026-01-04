Partner merytoryczny: Eleven Sports

Real pokazał światu nowego bohatera. Trwa pościg za Barceloną. Padło 6 goli

Łukasz Żurek

Real Madryt rozgromił 5:1 Betis Sewilla w 18. kolejce La Liga. Bohaterem spotkania okazał się Gonzalo Garcia, autor trzech bramek. Dla 21-letniego snajpera - zastępującego kontuzjowanego Kyliana Mbappe - to pierwsze trafienia w ekstraklasie Hiszpanii. "Królewscy" umocnili się na pozycji wicelidera i do otwierającej tabelę Barcelony ponownie tracą cztery punkty.

Piłkarz w biało-złotym stroju Realu Madryt celebruje zdobycie gola, z szeroko rozłożonymi ramionami i uśmiechem, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Gonzalo GarciaSERGIO PEREZPAP

Stali obserwatorzy batalii w La Liga znają ten schemat już na pamięć. W sobotę Barcelona wygrywa ligowe spotkanie i umacnia się na pozycji lidera/. Dzień później Real rzuca się w pościg i próbuje odrobić stracony dystans.

Tym razem obrońcy tytułu zwycięsko zakończyli derby Katalonii, pokonując w gościnie Espanyol 2:0. Ekipa z Madrytu na swoim terenie mierzyła się z Betisem Sewilla. Niby w roli faworyta, ale bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe.

Real - Betis. Gonzalo Garcia w roli egzekutora. Trzy ciosy dublera, goście w niskim parterze

Od pierwszych minut wyraźną przewagę osiągnęli "Królewscy". Na bramkę gości sunął atak za atakiem. Rzutu karnego już w początkowych fragmentach domagał się Vinicius Junior, ale arbiter pozostał na jego sugestie nieczuły.

Napór gospodarzy przyniósł efekt w 20.minucie. Z rzutu wolnego na dalszy słupek zacentrował Rodrygo, tam głową uderzył Gonzalo Garcia i zrobiło się 1:0. Dla 21-letniego snajpera, który z rezerw został ściągnięty ostatniego lata, to pierwsze trafienie w La Liga.

Do przerwy rezultat nie uległ zmianie. Ekipa a Andaluzji w pierwszej odsłonie nie pokazała nic, co mogłoby zwiastować wyrównany bój w w dalszej fazie potyczki. I jak się okazało, nie była to obserwacja jałowa.

Po zmianie stron, "Los Blancos" przypuścili szturm, by jak najszybciej "zamknąć" spotkanie. Efekt? Cztery kolejne bramki.

Gonzalo Garcia wpisał się na listę strzelców jeszcze dwukrotnie, stając się niekwestionowanym bohaterem dnia. Golkipera rywali pokonali również Raul Asencio i Fran Garcia. Honorowe trafienie zaliczył Cucho Hernandez.

Tym sposobem Real ponownie zbliżył się do liderującej Barcelony. Jego strata do "Dumy Katalonii" wynosi cztery punkty. Bez kurującego się Mbappe o skuteczny pościg za "Blaugraną" będzie jednak z kolejki na kolejkę coraz trudniejszy.

La Liga
18. Kolejka
04.01.2026
16:15
Zakończony
Gonzalo Garcia
20' , 50' , 82'
Raul Asencio
56'
Fran Garcia
90+-3'
Cucho Hernandez
66'
Real Madryt
Real Betis
Real Madryt
5 - 1
Real Betis
Posiadanie piłki
64%
36%
Strzały
19
13
Strzały celne
9
5
Strzały niecelne
5
7
Strzały zablokowane
5
1
Ataki
104
62
Piłkarz w białym stroju drużyny Real Madryt z szeroko rozpostartymi ramionami świętuje zdobycie gola na tle rozmytej publiczności.
Gonzalo Garcia, pierwszoplanowa postać niedzielnego popołudnia SERGIO PEREZPAP

