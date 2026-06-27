Real ogłosił oficjalnie, piłkarz żegna się z klubem. Prawie dekada i koniec

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Gdy w Ameryce Północnej trwają właśnie mistrzostwa świata w piłce nożnej, to po drugiej stronie Atlantyku europejscy futbolowi giganci - mniej lub bardziej otwarcie - szykują liczne ruchy ruchy transferowe. Wśród nich jest Real Madryt, który przechodzi prawdziwą rewolucję - i związana z nią jest też seria pożegnań. Wieczorem 26 czerwca "Królewscy" ogłosili, że kolejny gracz opuści ich szeregi - a zrobi to po blisko dekadzie od pierwotnego związania się z RM.

Dani Ceballos żegna się z Realem Madryt. Piłkarze Realu w białych strojach podczas celebracji bramki.
Dani Ceballos (z prawej) żegna się z Realem MadrytBurak AkbulutAFP

Real Madryt ma za sobą niezbyt udany - jak na standardy "Królewskich" sezon 2025/2026, ale jednocześnie ekipa z Santiago Bernabeu ma obecnie wielką nadzieję na rychłą odmianę swego losu - klub przed kolejną kampanią przechodzi znaczącą przebudowę.

Najważniejszą kwestią jest tu nowy trener - a został nim doskonale znany w stolicy Hiszpanii Jose Mourinho, który podejmie się niełatwego zadania ponownego uczynienia z "Los Blancos" zjednoczonego zespołu gotowego stać się znów maszyną do zdobywania tytułów. Inną istotną kwestią są zaś transfery - do i z Realu.

Jak na razie Madrytczycy są pewni przybycia trzech nowy futbolistów - Bernardo Silvy, Marca Cucurelli oraz Ibrahimy Konate, a na ostatniej prostej ma być też pozyskanie Denzela Dumfriesa.

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Dani Ceballos opuszcza Real Madryt. Koniec przygody na Bernabeu po blisko 10 latach

Jednocześnie z "Los Merengues" zdążyło pożegnać się już kilku zawodników - niebawem już formalnie wygasną umowy Daniego Carvajala czy Davida Alaby, a 26 czerwca do ich grona dołączył jeszcze jeden piłkarz - Dani Ceballos.

O rozbracie Realu z Ceballosem mówiło się już rok temu, ale ostatecznie pozostał on w drużynie. Z biegiem czasu jednak scenariusz jego odejścia stawał się coraz bardziej prawdopodobny, zwłaszcza, że pojawiły się doniesienia o jego konflikcie z trenerem Alvaro Arbeloą. Choć szkoleniowca nie ma już w RM, to tak czy inaczej ten rozdział musiał zostać domknięty...

"Real Madryt dziękuje Daniemu Ceballosowi za jego zaangażowanie i poświęcenie podczas bronienia naszych barw i życzymy jemu i całej jego rodzinie wszystkiego najlepszego w tym nowym rozdziale ich życia. Real Madryt jest i zawsze będzie jego domem" - padło w oficjalnym komunikacie "Królewskich", którzy mieli rozwiązać kontrakt z graczem za porozumieniem stron.

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Dani Ceballos zdobył z Realem Madryt szereg trofeów

Dani Ceballos zjawił się na Bernabeu w 2017 roku i zdobył z "Los Blancos" m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzy puchary Ligi Mistrzów. W latach 2019 - 2021 przebywał na wypożyczeniu do londyńskiego Arsenalu.

Środkowy pomocnik ma obecnie 29 lat, więc należy się spodziewać, że jeszcze nie odwiesi butów na kołek, lecz poszuka sobie zupełnie nowych wyzwań - być może też w innej niż hiszpańska lidze.

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Dani CeballosOSCAR J BARROSOAFP
Dwóch piłkarzy w białych strojach cieszy się wspólną radością po udanej akcji na boisku, wykonując gesty przybijania piątek, w tle widoczni inni zawodnicy.
Dani Ceballos (z lewej) ma opuścić Real MadrytKHALED DESOUKIAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


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