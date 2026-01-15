Real odpadł z Pucharu Króla, już wieszczą nowego trenera. Może być wielki powrót

Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisuje się w aktualnej kampanii Real Madryt. Zespół naszpikowany gwiazdami światowego futbolu przez pewien czas pod wodzą Xabiego Alonso grał bardzo dobrze i przez pewien czas zajmował pierwsze miejsce w tabeli LaLiga. Mimo to z czasem było coraz gorzej. Real zaczął tracić ligowe punkty i oddał prowadzenie Barcelonie. Do tego zaczęły dochodzić także porażki w Lidze Mistrzów (z Liverpoolem i Manchesterem City). Z tego względu coraz głośniej było o przyszłości wspomnianego już Alosno.

O wszystkim zaważył Superpuchar Hiszpanii. "Królewscy" wygrali swój półfinał z Atletico Madryt, lecz w finale z Barceloną ulegli 2:3. Niedługo po tym spotkaniu pojawiła się informacja, że Hiszpan nie będzie kontynuować swojej pracy z drużyną. W jego miejsce zatrudniony został Alvaro Arbeloa. Ten jednak nie zdołał odmienić postawy drużyny, a ta całkowicie zawiodła już w pierwszym meczu pod jego wodzą.

W spotkaniu 1/8 finału Pucharu Króla z drugoligowym Albacete "Królewscy" przegrali 2:3 i pożegnali się z marzeniami o triumfie w tych rozgrywkach. Wydaje się, że zatrudniony niedawno trener może nie prowadzić zespołu zbyt długo, a hiszpański gigant nie przestaje oglądać się potencjalnymi następcami.

Kilka informacji w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg, który jasno wskazał, że jeden z kandydatów miałby być chętny na przejęcie Realu od nowego sezonu.

Klopp wróci do trenowania? To ma być otwarty temat

Zdaniem niemieckiego dziennikarza potencjalnie zainteresowany przejęciem Realu Madryt od nowego sezonu miałby być Juergen Klopp. Szkoleniowiec od czasu odejścia z Liverpoolu jest pracownikiem Red Bulla i wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza zmieniać swojego miejsca zatrudnienia. Tym razem może być jednak nieco inaczej.

- Juergen Klopp poważnie rozważa powrót na stanowisko trenera, jeśli Real Madryt podejmie konkretne kroki latem, jak ujawniono na wyłączność. Real Madryt zawsze go fascynował. Jest szczęśliwy w Red Bullu i mocno identyfikuje się z tym projektem, ale są co najmniej dwa projekty, do których wróciłby, gdyby wszystko się zgadzało: Real Madryt i reprezentacja Niemiec - przekazał Plettenberg.

Potencjalne zatrudnienie miałoby mieć miejsce dopiero po sezonie. Najbliższy mecz Real Madryt rozegra w sobotę 17 stycznia z Levante. Będzie to rywalizacja w ramach rozgrywek LaLigi. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:00.

