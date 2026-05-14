Real Madryt zagrał z outsiderem. Dwa ciosy rozstrzygnęły mecz. Mbappe wygwizdany

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Real Madryt pokonał 2:0 Real Oviedo w 36. kolejce La Liga. Mecz nie miał stawki, "Królewscy" grali ze spadkowiczem już tylko o honor. Krótko przed przerwą wynik spotkania otworzył Gonzalo Garcia. W końcówce drugi cios zadał Jude Bellingham. Do gry wrócił kontuzjowany ostatnio Kylian Mbappe. Mimo że zaliczył asystę, będzie chciał o tym wieczorze jak najszybciej zapomnieć.

Franco Mastantuono i Rahim Alhassane walczą o piłkę podczas meczu; jeden z piłkarzy leży na murawie.
Franco Mastantuono (z prawej) nie wyszedł bez szwanku ze starcia z Rahimem AlhassaneOSCAR DEL POZOAFP

Ten mecz nie miał stawki. Już przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że Real Madryt zakończy rozgrywki na drugim miejscu w tabeli. Z kolei ekipa z Oviedo bez względu na finisz zmagań nie opuści ostatniej lokaty.

"Królewscy", w tym sezonie przegrani i skłóceni, najchętniej nie wychodziliby już do gry. Jak zauważyła "Marca", przed rozpoczęciem spotkania żaden zawodnik nie pojawił się na płycie, by sprawdzić stan murawy - co wcześniej było stałym zwyczajem. Ale gwizdy z trybun i tak musiały docierać gdzieś w okolice szatni.

Hiszpański gigant wykupiony, to będzie nowy właściciel. Legenda Realu w akcji

"Królewscy" kończą sezon na jałowym biegu. Gol do szatni. Potem Mbappe pod ostrzałem

- Zawsze powtarzałem, że Real Madryt jest silniejszy, gdy jesteśmy razem. Tak było przez całą naszą historię i podczas wspaniałych wieczorów. W trudnych chwilach musimy trzymać się razem jak rodzina. Zawsze wracamy. Presja jest ogromna. Porażka boli, i to bardzo, bardziej niż w przypadku jakiegokolwiek innego klubu. Liczę na wsparcie kibiców - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Alvaro Arbeloa.

Piłkarze zrobili jednak bardzo niewiele, by do kibiców ten apel dotarł. W pierwszej połowie uzyskali wyraźną przewagę optyczną, tyle że długo niewiele z niej wynikało. Celnie, ale niegroźnie uderzali Franco Mastantuono i Brahim Diaz. Z kolei tylko w boczną siatkę po indywidualnej szarży trafił Vinicius Junior.

"Los Blancos" dopięli jednak swego krótko przed przerwą. Piłkę na linii pola karnego otrzymał Gonzalo Garcia, odwrócił się błyskawicznie w kierunku bramki i uderzył po koźle nie do obrony. Gol do szatni.

Zobacz również:

Cezary Kulesza, prezes PZPN
Piłka nożna

Jednak mundial. Kulesza nie czekał ani chwili. Ogłasza awans w sieci: "Mamy to!"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Po zmianie stron przez pierwszy kwadrans wiało nudą. Zaraz potem groźnie przymierzył Alvaro Carreras, ale skończyło się tylko kornerem dla gospodarzy. W odpowiedzi w sytuacji sam na sam z Thibaut Courtois znalazł się Nacho Vidal - z ostrego kąta uderzył jednak minimalnie niecelnie.

W 69. minucie na murawie pojawił się Kylian Mbappe. Na ławce rezerwowych sprawiał wrażenie piłkarza, który właśnie wygrał ligę i nie ma żadnych trosk. Kiedy tylko wszedł do gry, każdy jego kontakt z piłką kwitowany był salwą gwizdów.

Uwagę publiki od Francuza odwrócił dopiero gol Jude'a Bellinghama. Anglik podwyższył na 2:0 dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry. Mbappe zebrał oklaski "rykoszetem" - tak się złożyło, że akurat wcielił się w rolę asystenta.

Najlepszy napastnik La Liga do siatki tym razem nie trafił, ale zmierza po tytuł króla strzelców. Dwie kolejki przed końcem zmagań ma na koncie 24 trafienia. Drugi w tym zestawieniu Vedat Muriqi (RCD Mallorca) traci do niego dwie bramki.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Wspaniała decyzja Barcelony. Wszystko potwierdzone. Lewandowski numerem jeden

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
La Liga
36. Kolejka
14.05.2026
21:30
Zakończony
Gonzalo Garcia
44'
Jude Bellingham
80'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Real Madryt
Real Oviedo
Rezerwowi

Statystyki meczu

Real Madryt
2 - 0
Real Oviedo
Posiadanie piłki
62%
38%
Strzały
19
9
Strzały celne
7
1
Strzały niecelne
7
5
Strzały zablokowane
5
3
Ataki
103
43
Piłkarz w białym stroju Realu Madryt unosi się w powietrzu z uniesionymi rękoma w geście radości na tle bramki i trybun pełnych kibiców.
Przed momentem Gonzalo Garcia pokonał bramkarza Realu OviedoJUANJO MARTINPAP
Uśmiechnięty młody mężczyzna w sportowej bluzie siedzi na fotelu z logo BMW, opierając dłonie na nogach.
Wydawało się, że Kylian Mbappe nie ma ostatnio wiele powodów do zadowolenia...KIKO HUESCAPAP
Piłkarz w białym stroju leżący na murawie z nogami uniesionymi do góry, z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy.
Vinicius Junior w parterzeOSCAR DEL POZOAFP
FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja