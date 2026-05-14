Real Madryt zagrał z outsiderem. Dwa ciosy rozstrzygnęły mecz. Mbappe wygwizdany

Ten mecz nie miał stawki. Już przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że Real Madryt zakończy rozgrywki na drugim miejscu w tabeli. Z kolei ekipa z Oviedo bez względu na finisz zmagań nie opuści ostatniej lokaty.

"Królewscy", w tym sezonie przegrani i skłóceni, najchętniej nie wychodziliby już do gry. Jak zauważyła "Marca", przed rozpoczęciem spotkania żaden zawodnik nie pojawił się na płycie, by sprawdzić stan murawy - co wcześniej było stałym zwyczajem. Ale gwizdy z trybun i tak musiały docierać gdzieś w okolice szatni.

"Królewscy" kończą sezon na jałowym biegu. Gol do szatni. Potem Mbappe pod ostrzałem

- Zawsze powtarzałem, że Real Madryt jest silniejszy, gdy jesteśmy razem. Tak było przez całą naszą historię i podczas wspaniałych wieczorów. W trudnych chwilach musimy trzymać się razem jak rodzina. Zawsze wracamy. Presja jest ogromna. Porażka boli, i to bardzo, bardziej niż w przypadku jakiegokolwiek innego klubu. Liczę na wsparcie kibiców - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Alvaro Arbeloa.

Piłkarze zrobili jednak bardzo niewiele, by do kibiców ten apel dotarł. W pierwszej połowie uzyskali wyraźną przewagę optyczną, tyle że długo niewiele z niej wynikało. Celnie, ale niegroźnie uderzali Franco Mastantuono i Brahim Diaz. Z kolei tylko w boczną siatkę po indywidualnej szarży trafił Vinicius Junior.

"Los Blancos" dopięli jednak swego krótko przed przerwą. Piłkę na linii pola karnego otrzymał Gonzalo Garcia, odwrócił się błyskawicznie w kierunku bramki i uderzył po koźle nie do obrony. Gol do szatni.

Po zmianie stron przez pierwszy kwadrans wiało nudą. Zaraz potem groźnie przymierzył Alvaro Carreras, ale skończyło się tylko kornerem dla gospodarzy. W odpowiedzi w sytuacji sam na sam z Thibaut Courtois znalazł się Nacho Vidal - z ostrego kąta uderzył jednak minimalnie niecelnie.

W 69. minucie na murawie pojawił się Kylian Mbappe. Na ławce rezerwowych sprawiał wrażenie piłkarza, który właśnie wygrał ligę i nie ma żadnych trosk. Kiedy tylko wszedł do gry, każdy jego kontakt z piłką kwitowany był salwą gwizdów.

Uwagę publiki od Francuza odwrócił dopiero gol Jude'a Bellinghama. Anglik podwyższył na 2:0 dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry. Mbappe zebrał oklaski "rykoszetem" - tak się złożyło, że akurat wcielił się w rolę asystenta.

Najlepszy napastnik La Liga do siatki tym razem nie trafił, ale zmierza po tytuł króla strzelców. Dwie kolejki przed końcem zmagań ma na koncie 24 trafienia. Drugi w tym zestawieniu Vedat Muriqi (RCD Mallorca) traci do niego dwie bramki.

Statystyki meczu Real Madryt 2 - 0 Real Oviedo Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 19 9 Strzały celne 7 1 Strzały niecelne 7 5 Strzały zablokowane 5 3 Ataki 103 43

Przed momentem Gonzalo Garcia pokonał bramkarza Realu Oviedo

Wydawało się, że Kylian Mbappe nie ma ostatnio wiele powodów do zadowolenia...

Vinicius Junior w parterze

