Real Madryt wyrwał się z opresji. Gol stadiony świata na Bernabeu

Real Madryt w tym sezonie już nie gra o trzy trofea, o czym od tygodni z dumą mówił Carlo Ancelotti. W minioną środę "Królewscy" bowiem w słabym stylu pożegnali się z Ligą Mistrzów. Mistrzowie Hiszpanii tytułu w Europie nie obronią, ale mogą to zrobić w kraju, gdzie wciąż mają prawo marzyć o zwycięstwie w La Liga. Do podtrzymania tych nadziei potrzebne było zwycięstwo z Athleticiem Bilbao w 32. kolejce La Liga. "Los Blancos" przez długi czas się męczyli, ale ostatecznie wpakowali gola na 1:0 w doliczonym czasie gry do drugiej połowy i zatrzymali trzy punkty w domu.