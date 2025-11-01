Real Madryt - Valencia. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Real Madryt - Valencia w ramach 11. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport, a stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Nastroje w Realu Madryt i wśród jego kibiców muszą być znakomite, nawet pomimo wybryków Viniciusa Juniora. "Królewscy" pokonali FC Barcelonę w "El Clasico" 2:1 i dzięki temu odskoczyli jej w tabeli na pięć punktów, umacniając się na pozycji lidera La Liga. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki piłkarze Xabiego Alonso na 13 meczów tego sezonu wygrali aż 12 i doznali ledwie jednej porażki, choć bardzo bolesnej. Była to przegrana w derbach Madrytu aż 2:5 z Atletico.

W zupełnie innym położeniu znajduje się Valencia. "Nietoperze" zajmują miejsce w strefie spadkowej i już od pięciu meczów czekają na ligowe zwycięstwo, których w tym sezonie były jak na razie ledwie dwa. W ostatnich pięciu kolejkach drużyna prowadzona przez Carlosa Corberana odniosła aż trzy porażki i dwukrotnie remisowała.

Ostatnie dwa mecze Realu z Valencią kończyły się wynikiem 2:1. W rundzie jesiennej triumfowali "Królewscy", a na wiosnę na Estadio Santiago Bernabeu triumfowały "Nietoperze".

