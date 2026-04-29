Po kiepskim sezonie 2024/2025 kibice Realu Madryt oczekiwali zapewne błyskawicznej poprawy przy okazji kolejnej kampanii. Ich pragnienia szybko zderzyły się jednak z rzeczywistością.

Już jakiś czas temu "Królewscy" stracili szansę na triumfalne wzniesienie ku niebu: superpucharu Hiszpanii, pucharu Hiszpanii oraz trofeum za zdobycie Ligi Mistrzów. Ostatnią nadzieją był tytuł mistrzowski La Ligi, lecz ta wizja również wydaje się bardzo mało prawdopodobna.

Na 5 kolejek przed końcem rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy Real posiada aż 11-punktową stratę do liderującej Barcelony. Szanse na przeskoczenie odwiecznych rywali są więc jedynie matematyczne.

Media: To oni mogą zostać trenerami Realu. Padły dwa nazwiska

W obliczu zaistniałej sytuacji wiele osób zastanawia się, jaki los czeka szkoleniowca madryckiej ekipy - Alvaro Arbeloę. Zdaniem mediów, może się on już powoli żegnać ze swoimi dotychczasowymi podopiecznymi.

W takiej sytuacji na usta niemal momentalnie nasuwa się kolejne pytanie - kto zostanie następcą Alvaro Arbeloi. W tym przypadku hiszpańskie media również przychodzą z niemal gotową odpowiedzią. Josep Pedrerol w programie Chiringuito zdradził, że na liście znajdują się już tylko dwa poważne nazwiska.

- Real Madryt nie chce poruszać ani rozmawiać z nikim na temat trenera, dopóki sezon się nie skończy. To może wydawać się mało ważne, ale poza pośrednikami Real Madryt nie chce rozmawiać bezpośrednio z żadnym trenerem do końca sezonu. [...]. Wszystko może się jeszcze zmienić, ale Jurgen Klopp i Jose Mourinho to finałowi kandydaci na trenera Realu Madryt. Trzeba byłoby negocjować sprawę tego, że Klopp jest poza futbolem albo się z niego wycofał. W Realu Madryt uważają, że jeśli do niego zadzwonią, powie "tak" - mówi hiszpański żurnalista, cytowany przez portal "realmadryt.pl".

Jedno z wymienionych nazwisk z pewnością ucieszyłoby największego gwiazdora ekipy - Kyliana Mbappe. Nie tak dawno temu głośno było o kontrowersyjnym działaniu piłkarza w social mediach. Miał on polubić post, w którym wskazywano Jose Mourinho jako potencjalnie nowego trenera "Królewskich".

Florentino Perez Burak Akbulut AFP

Jose Mourinho MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

