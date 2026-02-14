Real Madryt - Real Sociedad. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz Real Madryt - Real Sociedad w ramach 24. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Real Sociedad. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, WYNIK]

Real Madryt w poprzedni weekend ograł Valencię 2:0 na wyjeździe. Mimo że było to siódme z rzędu zwycięstwo w La Liga, to gra "Królewskich" wciąż pozostawia wiele do życzenia. Co prawda, pozwala ona wygrywać, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że aktualna dyspozycja ekipy z Santiago Bernabeu nie wystarczyłaby do pokonania rywala z najwyższej półki.

Takim rywalem można w tym momencie określić Real Sociedad San Sebastian. Ekipa z Kraju Basków pozostaje niepokonana od 12 grudnia 2025 roku i w ostatnich 10 meczach odniosła aż siedem zwycięstw. W tym czasie zremisowała 1:1 z Atletico Madryt, pokonała 2:1 FC Barcelonę oraz 3:1 z Celtę Vigo. Objęcie zespołu przez trenera Pellegrino Matarazzo w połowie grudnia jak na razie okazuje się zatem przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę".

Oba zespoły spotkały się po raz ostatni we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas w San Sebastian 2:1 triumfował Real Madryt, natomiast ostatnia wizyta Realu Sociedad w stolicy Hiszpanii zakończyła się porażką 0:2. "Królewscy" oczywiście są faworytami tej konfrontacji, choć nieznacznymi, bo ostatnia dyspozycja gości bardzo wyraźnie daje im prawo do myślenia, że z Madrytu nie wrócą zupełnie bez punktów.

Vinicius Junior w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026 Alberto Gardin AFP

Takefusa Kubo jest jednym z liderów Realu Sociedad JOSE LUIS CONTRERAS AFP